Palmarès controversé de Rolling Stone : Françoise Hardy s'étonne d'être parmi les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps

Françoise Hardy n'en revient pas d'être dans le classement des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps du magazine Rolling Stone.

Interrogée sur cet honneur par RTL, la musicienne est persuadée de ne pas mériter d'y figurer.

« Bien sûr que cela me touche et me fait plaisir, quand bien même je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. C'est tout de même anormal que de bien meilleures chanteuses que moi comme, par exemple, Édith Piaf qui a composé La vie en rose, n'y figurent pas », a-t-elle réagi.

Le palmarès consacre Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey dans les cinq premières positions. On retrouve ensuite Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green pour compléter le top 10.



De grands noms ont été laissés de côté, notamment celui de Céline Dion. Les fans de la chanteuse québécoise n'ont pas manqué d'exprimer leur désaccord et leur colère devant les choix jugés controversés du magazine américain.

Le classement a aussi ignoré les noms de Madonna, de Pink, de Cher, de Janet Jackson, de Judy Garland, de Nat King Cole, de Dionne Warwick et d’Annie Lennox.

Ces oublis sont d'autant plus remarqués que le palmarès inclut des voix féminines moins convaincantes, notamment celles de Rihanna (68e), de Taylor Swift (102e), de Courtney Love (130e), de Carrie Underwood (158e), de Sylvester (169e), de Marianne Faithfull (173e), de Bonnie Raitt (187e), de Kelly Clarkson (194e) et de Billie Eilish (198e).

Pour la chanteuse Françoise Hardy, de toute façon, « il ne faut pas trop faire attention à ce genre de classements ». La raison ? Ils « changent beaucoup d'une année sur l'autre ».

« C'est assez incompréhensible, mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Je plaisante », a-t-elle ajouté, avec humour.

Cependant, comme l'affirmait en préambule le magazine, ce classement « n’est pas la liste des plus grandes voix », et « ce qui importait le plus était l’originalité, l’influence, l’étendue du répertoire de l’artiste et l’impact de leur œuvre et de leur héritage ». Gage que Françoise Hardy coche toutes les cases.