[PHOTOS] Hommage à Vivienne Westwood: après le hoodie, la robe à capuchon

C’est le 29 décembre que s’est éteinte Vivienne Westwood, la designer britannique et icône punk de la mode. «Vivienne Westwood est morte paisiblement et entourée de sa famille, à Clapham, dans le sud de Londres. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour changer les choses pour le mieux», a déclaré sa maison de couture dans un communiqué. Tout au long de sa carrière, qui a fait boom dans les années 1970 alors qu’elle crée l’image du légendaire groupe punk Les Sex Pistols. Westwood a toujours su être marquante et elle a saisi les opportunités qu’offre la passerelle des défilés, à travers des pièces de ses collections et aussi lors de ses apparitions publiques pour mettre de l’avant sa vision environnementaliste et promouvoir les changements climatiques, la pollution et le «buy less» (acheter moins et bien choisir).

Le style Vivienne Westwood plaît encore aujourd’hui alors que les nouvelles chanteuses de l’heure enfilent ses robes à l’inspiration historique. On les reconnaît aisément alors que les corsages corsets subliment la poitrine et dessinent la taille. Certaines craquent pour les versions drapées, courtes ou longues, alors que d’autres préfèrent les volumineuses jupes en taffetas.

D’ailleurs l’importance de la griffe Vivienne Westwood dans la mode contemporaine et populaire est soulignée dans le film de la série culte Sex and the City. Les adeptes se rappellent la robe de mariée de Carrie Bradshaw lors de son mariage avec Big. Patricia Fields, la costumière de la série et des films, a choisie une création ivoire de satin duchesse et de taffeta emblématique de la maison pour le grand moment, alors qu’elle avait tous les choix du monde ! De plus, en tournage de And Just Like That... saison 2 (la suite de la populaire série), Carrie Bradshaw, incarnée par Sarah Jessica Parker, a été vue portant la dite robe, mais cette fois agencée à une cape sarcelle assortie à des gants d’opéra et des escarpins.

Voici donc quelques tenues honorant la vision de Dame Westwood.

Au dernier gala du MET, la chanteuse SZA avait enfilé une création Vivienne Westwood magenta dont la haute fente laissait entrevoir des cuissardes et des gants d’opéra en latex. Elle avait accessoirisé sa tenue d’une capeline.

Dua Lipa.jpgAux Brit Awards en 2021, la chanteuse Dua Lipa avait opté pour une mini-robe bustier jaune ornée d’un filet mauve. Elle portait les fameuses chaussures plateformes et le célèbre collier Orb de la maison Vivienne Westwood.

Olivia Rodrigo s’est glissée dans une robe droite noire dont les cristaux dessinent une silhouette féminine lors de la cérémonie des Grammys 2022.

PHOTO : wenn23857143.Blake Lively.jpgPour la première de Slack Day au Festival de Cannes en 2016, Blake Lively avait opté pour une robe aigue-marine à volant dont le corsage était serti de fleurs tridimensionnelles.

Anya Taylor-Joy a choisi une création délicate de Vivienne Westwood pour assister au Critics Circle Film Awards en 2019.

Kate Hudson était lumineuse à l’après-soirée Vanity Fair en 2020 vêtue d’une robe en jacquard jaune rehaussée de fleurs argentées le tout signé Vivienne Westwood.

Appuyant la vision environnementaliste de Westwood, Marlee Matlin portait aux Oscars 2021 une robe écoresponsable faite sur mesure dans un textile végétalien noir (RCGD Global) incorporant un tissu d’archive de la maison Vivienne Westwood.

Avant qu’elle ne devienne la star au style irréprochable, Zendaya connaissait déjà les classiques. Elle a opté pour une robe de soie blanche drapée Vivienne Westwood aux Oscars en 2015.

Après le hoodie, la robe à capuchon

Après la vague du hoodie qui fut l’un des éléments des tenues de plusieurs pendant la pandémie, voilà qu’une micro tendance a marqué les tapis rouge de la fin de l’année, la robe à capuchon.

Elle fut popularisée dans les années 1980 par le couturier Azzedine Alaïa et la chanteuse et actrice Grace Jones, dans la vie comme à l’écran. Le détail du capuchon et plus particulièrement la robe à capuchon faisait partie intégrale de la garde-robe de May Day, le rôle qu’incarnait Jones dans le film de la série James Bond Dangereusement vôtre. La vision du créateur injectait encore plus d’extravagance et de sexualité à l’excentrique Jamaïcaine.

Le courant prendra-t-il de l’ampleur dans les prochains mois ? À en juger par ces looks, la robe à capuchon confère à toutes celles qui l’enfile une élégance sensuelle et énigmatique.

Margot Robbie et Bella Hadid ont toutes deux repris le flambeau de Grace Jones en faisant la promotion de la robe à capuchon Alaïa.

La maison Saint Laurent propose elle aussi ses versions, ici adoptées par Laura Harrier et Amber Valletta.

Pour animer les Fashion Trust Arabia Prize Awards, Jodie Turner-Smith a enfilé six tenues, dont deux d’entre elles incorporent un capuchon ; une robe de velours noir de Gucci et un tailleur-pantalon de Jean Paul Gaultier.

Naomi Ackie et Michaela Coel ont opté pour des versions scintillantes de la tendance ; une création argentée Atelier Versace pour l’une et une robe bustier Ferragamo.