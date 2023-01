Quand le football prend le bord...

Ce qui était l’un des matchs les plus attendus de l’année lundi soir dans la NFL entre les Bills et les Bengals est vite devenu une arrière-pensée. Quand soudainement un joueur lutte pour sa survie sur le terrain, tout le reste devient bien futile.

Les Bills se battaient pour s’accrocher au premier rang de la conférence américaine, qui donne droit à l’avantage du terrain en séries. Les Bengals tentaient de les déloger de ce piédestal et une victoire leur assurait au moins le titre de leur division.

Quelques heures plus tard, le simple fait d’évoquer de tels enjeux en comparaison avec le combat critique de Damar Hamlin mène à un constat bien simple, mais souvent oublié. Le sport n’est qu’un jeu.

Un jeu sérieux, certes, mais un simple jeu. Quand la vie d’un être humain est dans la balance, la première ou la deuxième place devient soudainement tellement ridicule.

La vie va évidemment reprendre son cours et 14 équipes passeront bientôt en mode éliminatoire pour l’obtention du trophée Vince-Lombardi. Le football redeviendra le fabuleux divertissement qu’il est, robuste analgésique contre les travers de la société.

Pour l’instant, il occupe sa juste place, à l’arrière-scène d’un combat, un vrai celui-là, qui mérite toute l’attention.

Seule décision possible

Lundi soir, la NFL a mis du temps, beaucoup trop de temps, avant de confirmer que le match était reporté ou annulé.

La scène horrible à laquelle les joueurs et entraîneurs ont assisté sur le terrain a drainé toutes leurs énergies et émotions. Pour jouer et risquer sa santé pour le bien d’une équipe, il faut que la tête et le cœur y soient.

Le diffuseur ESPN a laissé entendre que la ligue avait initialement sommé les joueurs de se réchauffer pour cinq minutes après le départ de l’ambulance pour la reprise du match. Si c’est vraiment le cas, c’est d’une insensibilité sans nom.

La NFL a nié quelques heures plus tard avoir émis une telle directive. Pourtant, sur le terrain, il y avait bien des joueurs qui se réchauffaient.

Dans une situation aussi dramatique, il faut que des adultes dans la pièce se manifestent. Les entraîneurs-chefs des Bengals et des Bills, Zac Taylor et Sean McDermott, ont admirablement bien rempli ce rôle en réunissant leurs joueurs dans les vestiaires. Dans de telles circonstances, c’était l’unique chose à faire.

Il faut avoir été dans un vestiaire de football pour comprendre à quel point c’est unique. Il y a des joueurs de toutes les communautés, des quatre coins de l’Amérique. Certains sont issus de milieux pauvres et criminalisés. D’autres proviennent d’environnements aisés. Il y a des recrues affamées et des vétérans désabusés.

De tout ce tissu social décousu, émerge une équipe, une famille, un groupe d’individus différents. Ils sont unis par le fait qu’ils sont des joueurs de football, mais avant tout, des êtres humains.

Au terme de ce qui s’annonçait comme un furieux combat, les Bills et les Bengals n’ont fait qu’un. Et une telle démonstration de solidarité, c’est encore plus puissant qu’un grand match de football.

DUEL DU SAMEDI

Les forces en présence

Titans du Tennessee

Joshua Dobbs | Quart-arrière | 1 T, 1 INT, 232 verges

Derrick Henry | Porteur de ballon | 13 T, 1429 verges

Robert Woods | Receveur | 2 T, 487 verges

Jaguars de Jacksonville

Trevor Lawrence | Quart-arrière | 24 T, 8 INT, 3901 verges

Travis Etienne | Porteur de ballon | 5 T, 1108 verges

Christian Kirk | Receveur | 7 T, 1009 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Devin Lloyd | Secondeur, Jaguars

Avec leur deuxième choix de première ronde, les Jaguars ont opté pour le secondeur Devin Lloyd, qui connaît une première saison en deux temps. L’ancien de Utah a débuté en grande force avant de ralentir jusqu’au point d’être relégué au rôle de réserviste derrière une autre recrue, Chad Muma. Lloyd a revu davantage le terrain dernièrement et a semblé revigoré. Avec 112 plaqués et huit passes rabattues, il démontre qu’il a beaucoup de portée, malgré les hauts et les bas. À suivre, samedi soir, face aux Titans !

L'ÉTAT DES FORCES DANS LA NFL

1. Bills de Buffalo | 12-3

Semaine dernière : 1

C’est avec le cœur lourd que les Bills vont devoir poursuivre leur saison. L’arrêt cardiaque subi par le maraudeur Damar Hamlin a de quoi secouer les troupes. Le football devient bien secondaire pour cette équipe qui vit des moments angoissants. Pensées pour ce joueur.

2. Chiefs de Kansas City | 13-3

Semaine dernière : 3

Le porteur Jerick McKinnon est devenu d’une importance capitale à l’attaque des Chiefs par ses prouesses comme receveur. Il a inscrit deux touchés sur des réceptions, dimanche, ce qui lui en procure huit cette saison. Seuls Marshall Faulk et Austin Ekeler en ont fait autant comme porteurs.

3. 49ers de San Francisco | 12-4

Semaine dernière : 4

Brock Purdy a connu un cinquième match de suite avec deux passes de touché. Dans l’histoire des quarts-arrières recrues, seul Justin Herbert a fait mieux avec sept matchs de suite, en 2020. Cette fois, il a eu à effectuer une remontée. Les Niners se battent encore pour le premier rang de la conférence.

4. Eagles de Philadelphie | 13-3

Semaine dernière : 2

Gardner Minshew n’est pas un mauvais réserviste. L’absence de Jalen Hurts depuis deux semaines rappelle toutefois avec éloquence toute son importance dans l’attaque des Eagles. Minshew a été victime de trois revirements et cinq sacs. Hurts n’a pas connu ça cette saison.

5. Bengals de Cincinnati | 11-4

Semaine dernière : 5

Les Bengals semblaient fort bien partis face aux Bills, dans un match du lundi soir qui est vite devenu une arrière-pensée. Cette équipe joue en pleine confiance des deux côtés du ballon. Il reste que rien n’est garanti dans son positionnement pour les séries.

6. Cowboys de Dallas | 12-4

Semaine dernière : 7

Les Cowboys ont ajouté une autre victoire face aux Titans, mais pas de façon propre avec trois autres revirements à leurs dépens. Malgré cette tendance inquiétante, ils ont accumulé 12 victoires dans deux saisons de suite, une première pour eux depuis les saisons 1994 et 1995.

7. Chargers de Los Angeles | 10-6

Semaine dernière : 8

Les Chargers ont obtenu leur deuxième meilleure récolte au sol cette saison avec 198 verges face aux Rams. Austin Ekeler a réussi sa plus longue course en carrière, sur un touché de 72 verges. Les Chargers sont assurés de terminer au cinquième ou sixième rang de la conférence.

8. Vikings du Minnesota | 12-4

Semaine dernière : 6

Les Vikings gagnent des matchs serrés, mais quand ils perdent, ils perdent affreusement ! Leurs quatre défaites sont survenues par des écarts moyens de 22,3 points. Ils en sont rendus à leur troisième centre et la cohésion offensive est grandement affectée.

9. Giants de New York | 9-6-1

Semaine dernière : 11

Les Giants ont assuré leur place en séries en désossant les Colts au compte de 38 à 10. Ils ont ainsi inscrit au moins 30 points pour la première fois à leurs 44 derniers matchs. Ils sont maintenant assurés du sixième rang dans la conférence nationale. Un bel accomplissement !

10. Ravens de Baltimore | 10-6

Semaine dernière : 9

Pour la quatrième fois cette saison, les Ravens ont donné le touché victorieux à leurs adversaires dans les deux dernières minutes du match. C’est impensable venant d’une équipe habituellement si bien dirigée et solide dans les moindres détails.

11. Packers de Green Bay | 8-8

Semaine dernière : 16

Les Packers ne perdent pas en décembre et janvier en saison régulière. Le tandem Rodgers-LaFleur présente un dossier de 18-1 pendant ces deux mois. Les Packers ont provoqué 12 revirements à leurs quatre derniers matchs. Ils en comptaient autant en 12 matchs au préalable.

12. Jaguars de Jacksonville | 8-8

Semaine dernière : 12

Les Jaguars ont mis fin de façon éclatante à une vilaine série de neuf défaites face aux Texans en les explosant littéralement. Il n’y avait aucun impact sur le classement et ils doivent toujours battre les Titans samedi pour passer en séries, mais ils demeurent en feu.

13. Lions de Detroit | 8-8

Semaine dernière : 13

Les Lions se sont rétablis après la défaite de la semaine précédente. Ils ont inscrit au moins 30 points pour une huitième fois cette saison, ce qui égale leur record de franchise établi en 2011. Il leur faut battre les Packers en plus d’une défaite des Seahawks pour passer en séries.

14. Buccaneers de Tampa Bay | 8-8

Semaine dernière : 17

Ce n’était certes pas la saison la plus élégante de sa carrière, mais Tom Brady se retrouve en séries pour une 14e année de suite et pour la 19e fois en 23 ans de carrière. C’est tout de même hallucinant ! La connexion avec Mike Evans a enfin fonctionné à plein régime.

15. Dolphins de Miami | 8-8

Semaine dernière : 10

Pas une équipe n’a fonctionné plus par séquence que les Dolphins cette saison. Trois victoires pour débuter l’année, puis trois défaites de suite, puis cinq victoires de suite dans un mois d’apparente invincibilité, suivies de cinq revers de suite. Ce manège est étourdissant.

16. Steelers de Pittsburgh | 8-8

Semaine dernière : 18

Il s’agit de la troisième fois sous la férule de Mike Tomlin que les Steelers amorcent la saison avec une fiche de 2-6, pour ensuite se retrouver à 8-8. Ils avaient aussi fait le coup en 2006 et 2013. L’équipe a comblé un retard de 10 points face aux Ravens pour demeurer en vie.

17. Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 8-8

Semaine dernière : 20

Les Patriots comptent sept touchés défensifs cette saison, un record de franchise et le plus haut total dans la ligue depuis les Jaguars de 2017. Kyle Dugger en compte trois à lui seul, soit plus que tous les receveurs des Patriots, à l’exception de Jakobi Meyers.

18. Seahawks de Seattle | 8-8

Semaine dernière : 22

Tout un regain de vie pour les Seahawks, qui se maintiennent en vie pour une place en séries. Geno Smith a maintenant fait mal paraître ses trois ex cette saison, soit les Jets, Giants et Chargers. Le porteur recrue Kenneth Walker III a aidé avec 133 verges au sol.

19. Saints de La Nouvelle-Orléans | 7-9

Semaine dernière : 23

Le demi de coin Marshon Lattimore, sur la touche depuis le 9 octobre, a célébré son retour au jeu avec un touché sur un retour d’interception face aux Eagles. Il a tellement manqué à cette équipe ! Les Saints sont néanmoins éliminés de la course aux séries au terme d’une saison décevante.

20. Browns de Cleveland | 7-9

Semaine dernière : 24

Le quart-arrière Deshaun Watson n’a complété que neuf de ses 18 passes, mais trois d’entre elles ont été bonnes pour des touchés dans son match le plus productif à ce jour avec les Browns. Les Bruns ont disputé leur match le plus complet cette saison. Fallait bien qu’ils soient éliminés !

21. Commanders de Washington | 7-8-1

Semaine dernière : 14

En jouant en véritable citron, Carson Wentz s’est assuré d’un billet aller sans retour hors de Washington. L’équipe peut le libérer sans impact sur le plafond salarial en vue de la saison prochaine. Le pari de l’entraîneur Ron Rivera de remplacer Taylor Heinicke a mal tourné.

22. Jets de New York | 7-9

Semaine dernière : 15

L’élimination des Jets est maintenant officielle. Ils n’ont pas pris part aux séries depuis 2010. Cette séquence de 12 saisons est la plus longue disette actuellement à travers la ligue. Dans leur série de cinq défaites, ils n’ont généré qu’une moyenne de 12 points à l’attaque.

23. Titans du Tennessee | 7-9

Semaine dernière : 21

Les espoirs des Titans de prendre part aux séries reposeront en partie sur les épaules du quart-arrière Josh Dobbs, samedi, face aux Jaguars. Il a mieux paru que Malik Willis, mais la commande sera énorme pour le pivot embauché sur l’équipe de réserve le 21 décembre.

24. Panthers de la Caroline | 6-10

Semaine dernière : 19

La défense contre la passe des Panthers a semblé complètement dépassée face aux Buccaneers. La perte du demi de coin Jaycee Horn a fait très mal. CJ Henderson a été brûlé par deux longs touchés de Mike Evans. Ce sera une cinquième saison de suite sans séries.

25. Falcons d’Atlanta | 6-10

Semaine dernière : 27

Les Falcons ont puisé dans leurs derniers retranchements pour venir à bout des Cardinals avec leur quatrième quart-arrière. Rien de bien encourageant pour cette équipe, qui aura besoin de changements majeurs en défense et dans le groupe de receveurs.

26. Rams de Los Angeles | 5-11

Semaine dernière : 25

Les Rams tentent de s’accrocher à de maigres parcelles de positivisme dans cette saison perdue et s’il y a un élément réjouissant, c’est la renaissance de Cam Akers. Le porteur semblait fini en début de saison et il vient de connaître deux matchs de suite de plus de 100 verges.

27. Raiders de Las Vegas | 6-10

Semaine dernière : 26

Derek Carr n’avait pas amassé plus de 310 verges une seule fois cette saison et Jarrett Stidham en a gagné 365 à son premier départ en carrière. Il ne faut pas s’énerver, mais les Raiders devraient le ramener l’an prochain dans une compétition ouverte.

28. Cardinals de l’Arizona | 4-12

Semaine dernière : 28

Pour dire à quel point la fin de saison des Cardinals est enlevante, il semble qu’il se dessine une bataille entre Trace McSorley et David Blough pour savoir qui sera le quart-arrière pour le dernier match. En frais de suspense, on a déjà vu beaucoup plus stressant.

29. Broncos de Denver | 4-12

Semaine dernière : 30

Les messages de soutien à l’interne à l’endroit de Russell Wilson ont afflué malgré une autre défaite des Broncos, qui se sont tout de même bien battus face aux Chiefs. Il est quand même incroyable qu’on en soit rendu là. Ce sera tout un chantier pour le sauver durant la saison morte.

30. Colts d’Indianapolis | 4-11-1

Semaine dernière : 29

Lors des quatre derniers matchs, les Colts ont été déclassés au compte de 161-58. Ils ne sont clairement plus compétitifs, ce qui augure mal pour que Jeff Saturday s’accroche à son poste comme entraîneur par intérim. La défense, qui tenait le fort, agite le drapeau blanc.

31. Bears de Chicago | 3-13

Semaine dernière : 31

Le quart-arrière Justin Fields a gagné 105 verges au sol au premier quart face aux Lions, puis les Bears n’ont gagné au total que 90 verges dans les trois quarts suivants. Ils ont joué avec le feu en laissant Fields sur le terrain à se faire tabasser dans une cause perdue.

32. Texans de Houston | 2-13-1

Semaine dernière : 32

Si les Texans perdent dimanche face aux Colts, ils obtiendront le premier choix au repêchage. Le quart-arrière Bryce Young a brillé au Sugar Bowl, comme lors des deux dernières saisons en Alabama. Lui, ou CJ Stroud (Ohio State), amènera l’espoir à Houston.