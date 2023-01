Rangers de New York: une nouvelle entente pour Jimmy Vesey

Les Rangers de New York ont octroyé une prolongation de contrat de deux ans à l’attaquant Jimmy Vesey, mercredi.

L’athlète de 29 ans a donc une entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025. Les «Blueshirts» n’ont pas dévoilé les détails financiers du nouveau contrat, mais selon le site sportif The Athletic, l’Américain touchera 800 000$ annuellement.

Vesey vit actuellement son deuxième passage dans l’organisation des Rangers, après avoir été embauché à titre de joueur autonome en octobre dernier.

Il avait amorcé sa carrière dans la Ligue nationale à New York en 2016-2017, mais les Rangers l’ont échangé aux Sabres de Buffalo en juillet 2019. Il a depuis porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Canucks de Vancouver et des Devils du New Jersey.

Cette saison, Vesey a touché la cible six fois et a fourni autant de mentions d’aide pour 12 points en 38 rencontres.