Trois conseils pour prévenir les maux de dos

Il suffit parfois de ramasser quelque chose ou de se pencher dans une direction spécifique pour se rendre compte qu'on a mal au dos.

Mais s'il peut être tentant de surprotéger la colonne vertébrale en évitant certains mouvements particuliers, il est important de se rappeler que le dos et ses structures de soutien sont très robustes et flexibles.

Voici les trois meilleurs conseils du Dr Stefaan Vossen, chiropraticien et directeur clinique chez Core Clinics, pour prévenir les maux de dos.

Rester actif

Même si vous faites du sport plusieurs fois par semaine, cela ne suffira pas toujours à compenser le fait d'être assis à votre bureau toute la journée et affalé sur le canapé toute la soirée.

«Essayez de changer souvent de position ou d'activité, et lorsque vous devez rester assis longtemps, soulagez la tension en étirant le cou et les épaules», a-t-il conseillé.

Essayez de faire au moins un peu d'exercice chaque jour, une courte marche fait du bien et égaie l'humeur. Et la musculation est excellente pour votre dos. Elle diminue le stress et inonde votre cerveau de sérotonine. Elle vous protège également de l'ostéoporose, stimule la testostérone et aide votre système immunitaire de manière significative.

Se concentrer sur l'alimentation

Une mauvaise alimentation et une hydratation inadéquate peuvent affecter votre dos tout comme le reste de votre corps. Les articulations et les muscles de votre dos ont besoin d'être hydratés et nourris, surtout en cas de stress ou de blessure.

«Trop de féculents et de glucides raffinés peuvent provoquer une baisse d'énergie qui peut vous faire affaisser vos épaules et exercer une pression sur le haut de votre dos. Essayez de choisir des repas protéinés, contenant des légumes, des noix et des graines riches en protéines, a déclaré le Dr Vossen. De plus, buvez au moins deux litres d'eau par jour. Il n'y a rien de mal à prendre des tasses de thé ou deux tasses de café par jour, mais essayez de ne pas dépasser cela et choisissez des options à faible teneur en caféine ou sans caféine pendant l'après-midi.»

Dormez mieux

Vous devriez passer un tiers de votre vie au lit, donc votre environnement de sommeil et votre routine de sommeil peuvent avoir un effet significatif sur votre dos.

«Un matelas qui offre un bon soutien, une pièce fraîche et sombre et une literie confortable à régulation de température sont essentiels pour un bon sommeil, a-t-il ajouté. De plus, les oreillers orthopédiques qui soutiennent la posture de votre cou et de votre colonne vertébrale sont un bon investissement.»