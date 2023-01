Ukraine: aidons les enfants et leurs familles

Depuis le début de la guerre en février dernier, 452 enfants ukrainiens ont été tués et 876 blessés, par des faits d’armes, selon le procureur général d’Ukraine. Et ces chiffres sont fragmentaires : il est impossible de comptabiliser les pertes dans les territoires occupés par les Russes et dans les zones de combat.

L’été passé l’UNICEF estimait que plus de cinq enfants ukrainiens par jour en moyenne étaient tués ou blessés en Ukraine par la violence guerrière. Les choses ont depuis empiré. Et l’évaluation ne tenait compte que des cas que l’ONU était en mesure de vérifier.

Crimes contre les enfants

Depuis dix mois, les enfants et les familles en Ukraine sont profondément traumatisés par la violence qui les entoure. Les infrastructures civiles dont ils dépendent sont la cible des Russes.

Selon les estimations de l’ONU, une école sur dix a été endommagée ou détruite. Les mères renoncent à y envoyer leurs enfants. Les frappes aériennes et d’artillerie russes ont complètement détruit 337 établissements d’enseignement et endommagé 3126 autres.

Quelque 8500 civils ukrainiens ont été tués et plus de 11 000 blessés depuis le début de l’invasion russe.

Dans les ruines de frappes aériennes, on continue de trouver des corps et dans les régions libérées, on recueille des preuves d’atrocités.

Les autorités ukrainiennes ont jusqu’à présent enregistré plus de 45 000 crimes de guerre et identifié 216 soldats russes comme des criminels de guerre présumés, dont 17 ont été faits prisonniers et 12 condamnés.

Le président ukrainien Zelensky a déclaré que la Russie avait déjà tiré quelque 5000 missiles sur son pays. Ces armes frappent indifféremment combattants et civils.

Les Russes visent les zones habitées espérant amener la population à faire pression sur le gouvernement de Kyïv pour qu’il accepte les diktats de Poutine.

Violence russe

Le recours aux engins explosifs (obus, drones, roquettes, missiles) est responsable de la plupart des morts d’enfants.

L’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, qui apporte son soutien aux enfants et à leurs familles à travers le monde, estime que la vie et le bien-être de 5,2 millions d’enfants ukrainiens sont menacés.

La destruction de résidences familiales et d’infrastructures essentielles comme des installations de traitement de l’eau ont obligé des centaines de milliers de familles à fuir leur foyer.

La quasi-totalité des enfants encore en Ukraine vit des événements extrêmement traumatisants qui risquent de les affecter psychologiquement pour le reste de leur vie.

L’UNICEF ajoute que ceux qui ont fui les zones de combat « courent un risque élevé d’être séparés de leur famille et d’être victimes de violence, de maltraitance, d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains ».

