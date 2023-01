Une grande complicité entre les deux frères Brunet

Comme son père, Michel, et son frère, Frédéric, Cédrick Brunet a lui aussi joué au hockey, mais il s’est tourné vers le patinage de vitesse à temps plein après sa saison dans la catégorie juvénile à l’âge de 17 ans.

« Ce n’était pas évident au début de changer de sport parce que j’avais tellement rêvé de jouer dans la LNH, raconte le patineur de 22 ans. Repêché par les Bruins l’été dernier, Frédéric vit ce rêve et je le trouve chanceux. D’un autre côté, il me trouve chanceux de parcourir le monde sur le circuit de la Coupe du monde. On s’aide et on s’encourage. J’aime le voir progresser. Nous sommes les deux meilleurs amis. »

Les parents Michel Brunet et Brigitte Gauthier goûtent pleinement cette complicité entre les deux garçons.

« Fred a appris de son grand frère, mentionne Michel. C’est beau de les voir. Ils s’entraident dans les bons et les mauvais moments. »

Natif de Gatineau, Brunet a déménagé à Québec il y a deux ans pour s’entraîner au Centre national. Cet été, ses parents ont suivi.

Pas facile pour les parents

« Ce n’est pas facile pour des parents de laisser leur enfant vivre son rêve, souligne-t-il. Je me compte chanceux et je suis reconnaissant. Ce n’était pas toujours facile de vivre seul et mes parents ont déménagé à Québec en août. Ils se sont rapprochés de leurs deux enfants. »

« À Gatineau, on se trouvait loin de nos enfants, de renchérir Michel. On veut les appuyer et on a décidé d’être conséquents avec ce choix. Frédéric est aussi plus près de nous. » Capitaine de l’Océanic de Rimouski, l’arrière a été échangé, mercredi, aux Tigres de Victoriaville.

Les parents ont assisté aux deux premières étapes de la Coupe du monde en Norvège et aux Pays-Bas et ils étaient aussi présents à Calgary du 16 au 18 décembre.

« L’an dernier à Calgary, je n’avais pas pu faire un câlin à Cédrick en raison du confinement, précise Brigitte, alors qu’on a pu passer du temps ensemble à l’hôtel cet automne en Europe. »

Plus près de leur progéniture, Michel et Brigitte, qui ont fait connaissance lors des Jeux olympiques de 1998 à Nagano par l’intermédiaire de Dominick Gauthier avant de se marier 21 ans plus tard, se font un point d’honneur de ne pas interférer dans les carrières de leurs fils.

« Nous sommes réceptifs à l’aide extérieure et on laisse les gens intervenir, mentionne Brigitte. Nous avons tout à gagner à travailler en équipe. Les athlètes ont besoin de leur bulle. »

Hockey omniprésent

Michel relate une conversation qu’il a eue avec l’entraîneur adjoint Donald Dufresne après la victoire de l’Océanic dans le match décisif de la série face aux Sea Dogs de Saint-Jean le printemps dernier.

« On fait grandir Frédéric sur le plan hockey, vous faites la même chose à la maison et c’est une bonne combinaison », a partagé Dufresne avec le papa de son défenseur, qui avait pris l’avion pour être présent pour le match ultime.

« C’est la même chose avec Gregor [Jelonek] au patin. On fait confiance aux entraîneurs même si nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d’onde. C’est leur projet. »

Ça passe ou ça casse au Centre des glaces

Les patineurs Cédrick Brunet et David La Rue joueront gros à compter de jeudi au Centre de glaces alors que les dernières places pour les prochaines Coupe du monde seront à l’enjeu.

Si les grosses pointures de l’équipe canadienne, dont Laurent Dubreuil, ont déjà leur billet en poches pour les deux dernières Coupe du monde qui se dérouleront en Pologne, en février, d’autres joueront leur saison et devront remporter leur épreuve respective.

Qualifié pour les quatre premières étapes de la saison, Brunet n’a pas été en mesure de se hisser parmi les 18 meilleurs au classement de l’International skating Union (ISU) sur 500 m et il doit se qualifier de nouveau.

« Même si c’est la première fois que je vis une telle expérience de devoir absolument gagner, mon approche est la même que pour toute compétition, a-t-il affirmé. J’arrive en pleine confiance et je me sens d’attaque. Le repos tant physique que mental a fait du bien pendant les Fêtes. »

Brunet avait pris le deuxième rang lors des sélections d’octobre derrière Dubreuil pour se qualifier.

Nouvelle venue au sein de l’équipe canadienne tout comme Brunet, Rose Laliberté-Roy se retrouve dans une situation identique. La sprinteuse doit remporter le 500 m pour poursuivre sa route à l’international cette année.

Finalement en santé

Incapable de se qualifier en octobre en raison d’une blessure, David La Rue n’avait pris que le départ du 1000 m. Cette fois-ci, il sera en action dans les trois épreuves où des postes sont toujours disponibles et même au départ groupé où les jeux sont faits.

« Je suis totalement prêt, a-t-il assuré. C’est la première fois depuis 2019 que je suis en aussi bonne santé. C’est le temps de foncer. Ça fait du bien d’amorcer une compétition la tête libre. Je n’ai d’autre chose à penser que de bien performer sans me soucier de ma santé. »

La Rue prendra le départ du 500 m, 1000 m et 1500 m.

« Je crois en mes chances dans les trois épreuves même s’il est difficile de savoir où je me situe, a-t-il indiqué. Sur 500 m, la lutte est ouverte. La lutte est pas mal égale après Laurent. »

Sur 1000 m et 1500 m, Vincent de Haître sera le principal rival de La Rue.

Valérie Maltais et Béatrice Lamarche sont déjà préqualifiées pour les deux étapes de Pologne, mais elles tenteront d’ajouter une épreuve à leur programme. Maltais tentera sa chance au 1500 m, et Lamarche, au 1000 m.

Parallèlement aux sélections, le championnat canadien junior et la Coupe Canada 2 seront disputés. Les meilleurs juniors obtiendront leur billet pour les mondiaux.