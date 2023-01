VIA Rail embauche des agents de ventes au téléphone

VIA Rail Canada est en période d’embauche et recherche des agents de ventes pour leur centrale d’appels de Montréal.

Au total, huit postes d’agents de ventes au téléphone bilingues et en télétravail sont ainsi à combler. Les personnes qui seront embauchées entreront en poste le 6 mars 2023 et gagneront un salaire de 25,27 $ de l’heure.

«Un excellent service à la clientèle consiste selon nous à accueillir chaleureusement les gens, à répondre à leurs besoins avec empressement, efficacité et en leur exprimant sincèrement votre reconnaissance. Nous partageons cette conviction et notre réputation repose sur notre excellent service à la clientèle, dans un environnement sûr et sécuritaire», peut-on lire sur le site de VIA Rail Canada, où l’annonce a été postée.

L’entreprise recherche des personnes avec une expérience reliée aux ventes dans le secteur tourisme hôtellerie ou compagnie aérienne.

Il est possible de postuler jusqu’au 13 janvier directement sur le site de VIA Rail.