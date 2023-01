DEBLOIS, Soeur Micheline, mcr



Le 26 décembre 2022, est décédée, à la Résidence Les Pionnières, au 850 Côte-Vertu, Soeur Micheline Deblois, Missionnaire du Christ-Roi, à l'âge de 81 ans et 6 mois dont 58 ans de vie religieuse. Soeur Micheline Deblois est née à Sorel et était la fille de Alfred Deblois et de Rolande Cyr.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Jean et sa soeur Ginette. L'ont précédée dans la mort, ses soeurs Réjeanne, Lise, Pierrette et Odette ainsi que ses frères Roger, Jean-Paul, Réal et Gérard.Soeur Micheline a été missionnaire en République Démocratique du Congo comme infirmière pendant de nombreuses années et a aussi accompli différents mandats de service au sein de la communauté à la Maison-Mère de Laval. Depuis juin 2021, elle demeurait à Côte-Vertu.Les funérailles seront célébrées le lundi 9 janvier à 10h30, en la chapelle de la :850, CÔTE VERTU, MONTRÉAL