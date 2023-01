Arrêt cardiaque: des «progrès remarquables» pour Damar Hamlin

Les Bills de Buffalo ont annoncé que le maraudeur Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque en plein match lundi soir, aurait démontré des signes de «progrès remarquables» et qu’il n’aurait subi aucun dommage neurologique.

Il s’agit des nouvelles les plus concrètes et encourageantes depuis le début du troublant événement survenu au début du duel face aux Bengals de Cincinnati.

«Selon les médecins qui en prennent soin au centre hospitalier universitaire de Cincinnati, Damar a démontré des progrès remarquables au cours des 24 dernières heures.

«Même s’il est toujours dans un état critique, il a démontré qu’il semble neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et le progrès est constant. Nous sommes reconnaissants de l’amour et du soutien reçus», ont annoncé les Bills via leur compte Twitter.

Éveillé et conscient

Ce n’est pas tout au rayon des bonnes nouvelles concernant le joueur de 24 ans. L’un de ses coéquipiers, le demi de coin Kaiir Elam, a lui aussi écrit sur la même plate-forme que Hamlin était même éveillé.

AFP

«Notre homme se porte mieux. Il est éveillé et montre des signes de progrès. Continuez de prier, s’il vous plaît. Que de l’amour pour le 3!», a-t-il écrit en faisant référence au numéro de Hamlin.

Pour sa part, l’informateur de NFL Network Ian Rapoport a ajouté qu’il avait ouvert les yeux la nuit dernière et qu’il était conscient, selon ce qu’il a pu apprendre en discutant avec des proches du joueur.

«Damar Hamlin a même serré les mains de ses proches. Un autre signe très positif», a-t-il laissé savoir.

Le soutien massif à l’endroit de la famille continue de se faire sentir. La fondation qu’il avait lancée dans l’ombre en 2020 avant d’atteindre la NFL a maintenant reçu plus de 7 millions en dons depuis lundi.