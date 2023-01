CH: un retour à la maison profitable?

Le retour au Centre Bell, alors que les Rangers de New York seront de passage jeudi, fera probablement le plus grand bien au Canadien de Montréal, qui a subi six défaites consécutives sur la route.

Le dernier gain des hommes de Martin St-Louis remonte au 19 décembre, face aux Coyotes de l’Arizona, lors du premier match du long voyage de sept rencontres.

La formation de la Grosse Pomme arrive cependant à Montréal en pleine confiance. Les Rangers montrent une fiche de 7-3 à leurs 10 derniers matchs. De plus, ils ont remporté, mardi, une véritable guerre de tranchées contre les Hurricanes de la Caroline, qui étaient invaincus à leurs 13 dernières sorties.

Le CH traverse sa pire séquence de la campagne et il est possible de se demander comment ils s’en sortiront... Est-ce que le retour à la maison sera suffisant pour motiver les troupes? La défensive devra trouver le moyen de contenir la force de frappe new-yorkaise qui compte sur Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Adam Fox et Vincent Trocheck pour ne nommer qu’eux.

Rappelons que le Canadien a offert 22 buts à ses adversaires au cours des trois derniers matchs.

Une chose est certaine, la contribution offensive du capitaine Nick Suzuki devra être plus qu’importante si l’équipe montréalaise veut retrouver ses repères. Ce dernier n’a obtenu qu’une maigre mention d’aide lors des sept derniers matchs.

Les joueurs du Tricolore ne s’étaient pas entraînés mercredi et tiendront un exercice matinal jeudi au Centre Bell. St-Louis devrait ensuite s’exprimer devant les médias en point de presse.