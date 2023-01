LECLERC, Réjean



À l'Hôpital régional de Rimouski le 21 décembre 2022, est décédé à l'âge de 78 ans et 6 mois monsieur Réjean Leclerc, demeurant à Rimou-ski, conjoint de madame Lorraine Caron, fils de feu monsieur Rolland Leclerc et de feu madame Rose-Anna Bélanger.Une célébration commémorative pour souligner le départ de monsieur Leclerc aura lieu ultérieurement.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lorraine, sa fille Klaudia (Emmanuel Reinaud), son petit-fils Jean Reinaud, ses frères et sa soeur : Armand (Louise), Denis et Cécile, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Colette, Gaétane (feu Bruno Pineault), Carmen (Denis), Claudine (Gaston), Claude (Jocelyne), Nive (France) et Roch (Béatrice), ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gisèle et de feu Michel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec par l'entremise de la Coopérative funéraire ou par leur site Internet : www.aceq.orgMerci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel de l'Hôpital de Rimouski pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée à la :DU BAS-SAINT-LAURENT286, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE OUESTRIMOUSKI, G5L 4J6Tél. 418 722-7044 Téléc. 418 722-9033https://www.cfbsl.com