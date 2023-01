Denis Shapovalov a rendez-vous avec Novak Djokovic

Le Canadien Denis Shapovalov a vaincu le Russe Roman Safiulin, jeudi, au deuxième tour du tournoi d'Adélaïde, en Australie, et devra inscrire à son agenda un rendez-vous avec le Serbe Novak Djokovic lors des quarts de finale.

• À lire aussi: Bianca Andreescu sèchement vaincue à Adélaïde

Shapovalov, septième favori et 18e joueur mondial, l'a emporté sans trop de difficulté par le pointage de 6-4 et 6-3 face à Safiulin, issu des qualifications et 88e au classement de l'ATP.

La rencontre n’a duré que 1 h 21 min. L'Ontarien de 23 ans a claqué sept as et commis deux doubles fautes lors de ce duel.

De plus, «Shapo» n'a concédé qu'une seule balle de bris à son rival, qu'il n'a malheureusement pas sauvée. En revanche, le Canadien s'est offert la chance de briser le service de son adversaire à 11 occasions et en a profité quatre fois.

Ce fut beaucoup plus compliqué pour Djokovic, qui affrontait le Français Quentin Halys. L’ancien numéro 1 mondial a été poussé deux fois à la limite, mais l’a emporté 7-6(3) et 7-6(5).

Fernandez rapide comme l'éclair

De son côté, la Québécoise Leylah Fernandez n'a pas traîné sur le terrain en infligeant une correction à l'Autrichienne Julia Grabher en deux manches de 6-0, 6-1 lors du deuxième tour du tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

Fernandez, troisième favorite du tournoi, n'a mis que 45 minutes pour se défaire de sa rivale.

Lors des quarts de finale, la Québécoise croisera le fer avec la Belge Ysaline Bonaventure, qui a défait au deuxième tour la Canadienne Rebecca Marino, huitième favorite, 3-6, 6-3, 6-3.

Ce face-à-face aura lieu jeudi soir, quelques heures avant que Fernandez ne doive remonter sur le terrain pour disputer la demi-finale du double féminin. Vendredi matin, la Lavalloise et sa coéquipière Bethanie Mattek-Sands croiseront le fer avec Chang Yung-jan et Alexa Guarachi.