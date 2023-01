Deux millions de dollars pour «23 décembre» au box-office

Le film 23 décembre vient de franchir la barre des deux millions de dollars de recettes au box-office.

Le long-métrage réalisé par Miriam Bouchard, avec un scénario d’India Desjardins, continue sa lancée et il est toujours à l’affiche dans 54 salles de cinéma.

« C’est un succès extraordinaire pour toute l’équipe de 23 décembre, merci au public québécois d’être au rendez-vous en si grand nombre. Rentrer dans le club restreint des films québécois qui ont fait plus de 2 millions $ au box-office est un immense honneur. Merci à la SODEC qui a soutenu le projet dès le départ, à Radio-Canada pour la grande loyauté et au Fonds Québecor, à Téléfilm Canada et à Crave qui sont venus compléter le financement », a indiqué Guillaume Lespérance, producteur chez A Media Films, dans un communiqué de presse émis mercredi.

Au cours des dernières années, les longs-métrages La chute de l’empire américain (2 436 045 $), La Bolduc (2 608 715), 1991 (2 8850 488), Le Guide de la famille parfaite (2 076 865 $) et Menteur (5 842 079) ont franchi la barre des deux millions de dollars de recettes brutes au box-office.