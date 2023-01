Andretti s'associe à GM pour obtenir une place en F1

L'écurie automobile américaine Andretti Global a annoncé jeudi s'être associée avec le constructeur automobile américain General Motors (GM) pour tenter d'intégrer la Formule 1 dans les prochaines années.

L'association avec GM se fait par le biais de Cadillac, une des marques du groupe américain qui s'est déjà engagée à compter de cette année dans le championnat du monde d'endurance WEC, précise Andretti dans un communiqué commun avec GM.

« L'équipe Andretti Cadillac sera basée aux États-Unis avec une entité de soutien au Royaume-Uni », ajoute le communiqué.

« Je me félicite de la nouvelle du partenariat entre Cadillac et Andretti et la FIA est prête à engager des discussions », a réagi le président de la Fédération internationale de l'automobile, Mohammed Ben Sulayem, sur Twitter.

Proud to announce our Andretti Global partnership with GM @Cadillac as we pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship. #CadillacVSeries #AllAndretti pic.twitter.com/c1juJtra11 — Michael Andretti (@michaelandretti) January 5, 2023

La FIA a récemment lancé un processus pour étudier la possibilité d'augmenter le nombre d'écuries présentes en F1, actuellement de dix.

Une augmentation coïnciderait avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les moteurs prévue pour 2026. La marque allemande Audi, qui fait partie du groupe Volkswagen, a déjà annoncé qu'elle arriverait en F1 à cette date après avoir racheté l'écurie suisse Sauber/Alfa-Romeo.

Andretti, une écurie dirigée par Michael Andretti, le fils de Mario Andretti, lui-même champion du monde de F1 en 1978, essaie depuis plusieurs mois de faire valoir sa candidature à une place sur la grille de F1. Mais les équipes actuellement présentes dans cette discipline se montrent réticentes en raison de l'impact financier qu'aurait la présence de nouvelles écuries sur la répartition des bénéfices générés par la F1.

Le promoteur de la F1 a réagi jeudi à l’annonce de l’intérêt exprimé par Andretti et GM sans toutefois le citer directement.

«Le projet porté par la F1 suscite beaucoup d’expressions d’intérêt en ce moment avec de nombreuses discussions qui ne se déroulent pas nécessairement publiquement», indique le promoteur.

«Nous voulons tous nous assurer que le championnat reste crédible et stable et toute application par un nouvel entrant sera évaluée sur la base de ces critères et la capacité des partenaires à les respecter», ajoute-t-il, rappelant que «toute nouvelle entrée devra recevoir l’accord de la FIA et de la F1».

Une association avec GM/Cadillac permettrait toutefois à l'équipe Andretti d'apporter des ressources supplémentaires au moment où la F1 tente de développer son implantation aux États-Unis à l'initiative de son promoteur, le groupe américain Liberty Media.

« Cette alliance réunit deux noms iconiques du monde de l'automobile américain avec un engagement de longue date dans les sports mécaniques et offre la possibilité de développer les acquis de leurs précédents engagements sportifs tout en augmentant leur dimension internationale », souligne le communiqué commun d'Andretti et de GM.

« La F1 se développe à l'international et récemment aux États-Unis avec des Grands-Prix organisés en 2023 à Austin, Miami et Las Vegas. L'écurie Andretti Cadillac soumettra un dossier de candidature lorsque le processus sera formellement ouvert par la FIA. Si retenue, l'écurie envisage de participer au championnat aussi vite que possible et avec au moins un pilote américain », poursuit-on de même source.