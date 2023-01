Italie: 7 bonnes raisons de visiter Bologne et la belle région de l’Émilie-Romagne

Voisine de la Toscane, de la Lombardie et de la Vénétie, la région de l’Émilie-Romagne est malheureusement trop souvent boudée lors des circuits touristiques en Italie. Pourtant, elle a tout pour plaire aux foodies, aux passionnés d’art et de culture, aux adeptes de belles voitures ainsi qu’aux cyclistes.

UNSPLASH/MARIA BOBROVA

Découvrez toutes les bonnes raisons de poser vos valises dans la région de l'Émilie-Romagne:

1. Pour goûter ses nombreuses spécialités gourmandes

Les traditions culinaires d’Émilie-Romagne sont considérées parmi les plus riches du pays. Si vous salivez à la vue d’un plat de pâtes, d’un plateau de charcuteries ou d’une meule de fromage, un arrêt à Bologne est incontournable. Au menu: mortadelle, tagliatelle al ragù, tortellini in brodo et bien plus encore à accompagner d’un verre de Lambrusco, un vin rouge ou rosé effervescent qui apporte une belle fraîcheur en bouche. Nul doute que celle qu’on surnomme «la Grasse» saura séduire vos papilles.

ERIKA TREMBLAY

De plus, impossible d’évoquer la nourriture italienne sans penser à son fameux parmesan et son délicieux prosciutto. Poursuivez votre périple culinaire du côté de la ville de Parme où les plaisirs de la table promettent d’être au rendez-vous.

ERIKA TREMBLAY

2. Pour flâner sous ses arcades

Plusieurs villes du nord de l’Italie abritent des galeries à arcades comme Turin et Milan, mais aucune ne peut rivaliser avec la cité médiévale de Bologne. La capitale de l’Émilie-Romagne regroupe à elle seule plus de 60 km d’arcades qui bordent les rues du centre historique. Datant du 12e siècle à nos jours, ces portiques récemment déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO s’avèrent bien pratiques pour se protéger du soleil plombant et de la pluie. D’une longueur de 3,5 km, le portique le plus inusité de Bologne regroupe un total de 666 arcades qui mènent au magnifique sanctuaire Madonna di San Luca.

UNSPLASH/MARIA BOBROVA

3. Pour manger dans l’un des restaurants les plus célèbres au monde

Si vous avez visionné la série Chef’s Table sur Netflix, il y a fort à parier que vous êtes tombé sous le charme du célèbre chef italien Massimo Bottura. Reconnu pour son énergie bouillonnante et son esprit créatif, ce passionné de cuisine a choisi Modène, sa ville natale, pour fonder l’Osteria Francescana. Triplement étoilé au Michelin et élu meilleur restaurant du monde en 2016 et en 2018, cet établissement vaut à lui seul le voyage jusqu’en Italie! Mais attention: il faut s’y prendre 6 mois à l’avance pour espérer obtenir une table en plus de prévoir un budget de 320 euros par personne pour s’offrir le somptueux menu 12 services.

4. Pour goûter au vrai vinaigre balsamique de Modène

Oubliez le vinaigre balsamique bon marché que vous achetez à l’épicerie. Profitez de votre passage à Modène pour offrir une expérience sensationnelle à vos papilles en visitant une acetaia traditionnelle. Cette dégustation vous permettra notamment d’apprendre comment le vinaigre balsamique traditionnel de Modène est fabriqué à partir de moût de raisin. Servi sur du parmesan, ce vinaigre aux arômes uniques vous réserve une explosion de saveurs en bouche.

5. Pour admirer certaines des voitures les plus prestigieuses de la planète

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati... tous des noms qui sonnent doux à vos oreilles? Vous serez alors heureux d’apprendre que tous ces prestigieux constructeurs automobiles sont basés dans la région de l’Émilie-Romagne. Surnommé «Motor Valley», ce paradis de l’automobile sportive est reconnu pour ses idées novatrices, ses luxueux designs et son savoir-faire incomparable. Avec quatre circuits internationaux, 13 musées et 19 collections privées, il y a de quoi réjouir les adeptes de voitures de luxe.

6. Pour profiter d’une ambiance animée à toute heure de la journée

Saviez-vous qu’à Bologne un habitant sur quatre est étudiant? D’ailleurs, la capitale de l’Émilie-Romagne peut se targuer d’abriter la plus ancienne université du monde occidental, fondée en 1088, et, par le fait même, l’un des établissements scolaires les plus riches en histoire. Pendant l’année scolaire, les cafés, les bars et les restaurants des quatre coins de la ville vibrent au rythme de la vie étudiante. Laissez-vous emporter par cette ambiance électrisante!

ERIKA TREMBLAY

7. Pour pédaler à la découverte de magnifiques paysages

Avis aux passionnés de cyclisme en quête d’une destination vélo à explorer, l’Émilie-Romagne abrite plus de 4000 km de routes, de pistes cyclables et de chemins de terre pour tous les niveaux. Du Delta du Pô aux montagnes des Apennins, la région vous propose de nombreux itinéraires ainsi qu’un vaste réseau d’hôtels cyclistes pour vous permettre de profiter au maximum de votre séjour. Que vous soyez du type circuit en nature, circuit à la découverte des villes d’art ou circuit gourmand, vous êtes assuré de tomber sous le charme de cette région.