La nouvelle saison de «Big Brother Célébrités» sera comique

La prochaine saison de «Big Brother Célébrités», qui débute ce dimanche, en sera une chargée de «twits» et particulièrement drôle, a prévenu David Gauthier, le producteur au contenu de l’émission.

• À lire aussi: Voici 20 moments télévisuels marquants de 2022

• À lire aussi: «Véronique et les Fantastiques»: célébrer le réveillon dans la maison de «Big Brother»

Dans une entrevue accordée à l’Agence QMI, la veille de l’entrée des célébrités dans la maison, le producteur a entre autres précisé que le rythme du jeu allait être accéléré cette saison.

Dès leur entrée dans la maison, les 16 nouvelles célébrités se mesureront à un challenge de groupe. En équipe de quatre, elles tenteront de s’accrocher le plus longtemps possible sur leur fusée en mouvement. La dernière équipe avec au moins un membre toujours sur sa fusée remportera le challenge.

«Des semaines normales sans rebondissement, il n’y en aura pas tant que ça. Il va y avoir beaucoup de trucs qui vont venir changer les jeux de pouvoir en place», a confié le producteur, ajoutant que l’équipe de création s’était «gâtée à ce niveau-là».

Cette dernière s’est notamment inspirée des rebondissements et des défis d’autres formats à travers le monde qu’elle a ensuite modifiés et adaptés au jeu québécois. Sans trop vouloir se mouiller, le producteur a aussi confirmé que la maison – dont le décor est complètement revampé, et éclaté – recelait des indices et des mystères. À l’intérieur, des pièces ont été réaffectées, ajoutées, enlevées et tenues secrètes... pour l’instant.

Miser sur l’humour

La saison dernière, l’émission était axée sur la stratégie, mais cette année, c’est la dimension humoristique qui sera mise de l’avant.

«On veut ramener beaucoup d’humour dans le "show" cette année. On veut garder la dimension jeu, et garder du temps pour l’humour; les petites scènes de vie amusantes, très courtes, qui vont venir saupoudrer les émissions; des confessionnaux qui vont venir chercher la réplique incisive ou la réflexion absurde», a expliqué le producteur au contenu, qui s’apprêtait à accueillir les 16 nouvelles célébrités.

Elles ont d’ailleurs toutes été rencontrées par la production et coachées pour l’aventure.

«Si je me fie aux questions et aux réflexions que les nouveaux candidats ont, ils sont encore dans cette dynamique-là de se donner à fond dans le jeu», a-t-il ajouté.

Diversité et alliances improbables?

Pour le moment, seule la présence de l'humoriste Korine Côté, de la soprano Natalie Choquette et de l'animateur Benoît Gagnon a officiellement été annoncée.

Le producteur David Gauthier a toutefois soutenu qu’il y aurait cette saison une grande représentativité dans le studio maison, plus que les autres années. «On a toujours été assez diversifié au niveau du "casting", mais on l’est encore plus cette année. [...] On en a de tous les âges, de toutes les origines et cultures, on a aussi des membres de la communauté LGBTQ+, et de différents métiers, pas seulement des gens qu’on peut voir à la télé tous les jours», a-t-il dit.

«On essaie d’aller chercher des participants pour qu’il y en ait pour tout le monde, mais c’est difficile d’avoir quelqu’un que tout le Québec connait. Ç’a n’existe presque plus en fait. On fait en sorte que chaque tranche du public soit capable de se reconnaitre», a-t-il ajouté ensuite.

Quant aux alliances, le producteur espère voir naître des combos improbables qui, selon lui, seraient une stratégie très prometteuse. Mais il croit cependant que le fameux dicton «qui se ressemble s’assemble» est souvent un présage aux premières alliances entre célébrités.

Et pour ce qui est de la «slop», comme elle fait partie des codes de «Big Brother», il n’est pas impossible qu’elle soit de retour, «par contre cela ne veut pas dire qu’elle reviendra de la même façon», a avisé le producteur.

La nouvelle saison de «Big Brother Célébrités», avec Marie-Mai à l’animation, débute ce dimanche 18 h 30, sur Noovo.