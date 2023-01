Le jackpot pour deux ex-dirigeants du producteur de cannabis HEXO

Deux ex-dirigeants d’HEXO pourront en fumer du bon en paix. Scott Cooper, qui a été PDG pendant seulement six mois, aura gagné 7,4 millions $ en 2022. Pourtant l’entreprise, principal fournisseur de la SQDC, cumule les déficits depuis des années.

Scott Cooper aura réussi tout un exploit en six mois !

Il a obtenu une prime à la signature de 1 433 560 dollars, une prime de maintien en poste de 262 500 dollars et une indemnité de départ de 2 230 340 dollars, y compris des titres de capitaux propres ayant une valeur accumulée de 1 516 025 dollars, mais non encore émis.

Scott Cooper a été nommé à ce poste le 20 octobre 2021 et a quitté l’entreprise le 29 avril 2022.

Outre Cooper, le cofondateur Sébastien St-Louis, qui s’est fait montrer la porte en 2021, aura reçu 4,2 millions de dollars en indemnité de départ en 2022.

C’est ce qui ressort de la circulaire que l’entreprise a envoyée à ses actionnaires en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires, qui doit se tenir le 31 janvier prochain.

Litige avec les administrateurs

Selon Vincent Chiara, administrateur chez HEXO, Scott Cooper pourrait recevoir moins que prévu.

« Non, il ne recevra pas 7 millions, même pas proche. [L’indemnité de départ], il ne l’a pas reçue. On est actuellement en litige avec lui, il n’est pas resté assez longtemps », a dit M. Chiara lors d’un appel téléphonique.

Vincent Chiara dit que la situation se stabilise chez HEXO, qui demeure le plus gros fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

« On a refinancé la dette qu’on avait, à des conditions nettement plus favorables. Et depuis, ça va bien. Mais actuellement, l’industrie se fait malmener. C’est difficile même pour les gros joueurs comme Canopy Growth », dit-il.

Acquisitions coûteuses

Rappelons qu’après le départ du cofondateur Sébastien St-Louis, Scott Cooper a été nommé grand patron. La société a entamé un nouveau plan stratégique afin de renforcer son bilan financier et rassurer ses actionnaires.

Le contrat de PDG de Sébastien St-Louis prévoyait notamment, lors d’un congédiement sans motif valable, « une indemnité de départ forfaitaire correspondant à deux fois son salaire annuel alors en vigueur, plus deux fois son montant incitatif annuel acquis durant l’exercice précédent, et deux fois le montant de sa prime en espèces pour les hauts dirigeants acquise durant l’exercice précédent ».

C’est maintenant Charlie Bowman qui occupe le siège de PDG et de président du producteur de cannabis.

Les choses ont commencé à mal tourner pour HEXO avec l’acquisition des compagnies 48North, Redecan et Zenabis Global pour environ 1,2 milliard de dollars, au printemps 2021.

En mars 2022, l’entreprise Tilray Brands est venue au secours d’HEXO en achetant 173,7 millions $ US de la dette du fournisseur de « pot » en échange de la possibilité de devenir un actionnaire d’envergure (soit de convertir près de la moitié des actions en circulation d’HEXO).

♦ L’action d’HEXO, qui a déjà valu plus de 41 dollars américains, se négocie aujourd’hui à 1,07 $ US.

Hexo en quelques dates

2013 | The Hydropothecary Corporation naît, pour produire et vendre du cannabis à vocation thérapeutique.

The Hydropothecary Corporation naît, pour produire et vendre du cannabis à vocation thérapeutique. 2018 | Le pot devient légal. La société devient HEXO, et produit désormais de la marijuana récréative et médicale.

Le pot devient légal. La société devient HEXO, et produit désormais de la marijuana récréative et médicale. 2021 | HEXO achète 48 North, Redecan et Zenabis Global pour 1,2 milliard $ US (1,62 milliard $ CA).

HEXO achète 48 North, Redecan et Zenabis Global pour 1,2 milliard $ US (1,62 milliard $ CA). 2021 | Sébastien St-Louis, confondateur et grand patron, se fait montrer la porte. Scott Cooper prend sa place.

Sébastien St-Louis, confondateur et grand patron, se fait montrer la porte. Scott Cooper prend sa place. Avril 2022 | Scott Cooper quitte son poste. Charlie Bowman devient PDG et président.