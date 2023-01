Les maisons usinées: une solution abordable et repensée aux besoins d’aujourd’hui

En plus des taux d’intérêt qui ont explosé dernièrement, la hausse du coût des matériaux de construction a freiné de nombreux ménages à la recherche de la maison idéale. Cela dit, plusieurs familles ont refusé d’abandonner leur rêve et se sont plutôt tournées vers les maisons usinées, une solution accessible et de qualité.

Les maisons usinées sont fabriquées en usine – par modules – et sont assemblées directement sur le terrain choisi. Ce type de construction est reconnu pour la grande qualité des matériaux utilisés, son côté abordable et sa rapidité d’exécution.

Maison Usinex, un constructeur québécois de confiance

Modèles: Manhattan et Broadway | Crédit: Maison Usinex

Depuis 30 ans, Maison Usinex propose une variété de maisons unifamiliales, de multilogements, de micro-habitations et de chalets pour répondre aux besoins et aux moyens de tous.

Peu importe le modèle choisi, l'entreprise vous garantit la tranquillité d’esprit : le prix entendu à la signature du contrat est le même que vous payerez à la toute fin. Cependant, si vous décidez de faire des changements dans les matériaux de finition, par exemple en choisissant d'autres armoires de cuisine, le prix pourrait changer.

Aucune mauvaise surprise ou aucun dépassement de coûts est à prévoir, puisqu’en usine, Maison Usinex a le contrôle total sur les éléments de la construction en cours.

Chaque modèle a d’ailleurs été pensé pour être facile à réaliser en usine et à assembler sur le chantier, afin de couper dans les coûts de main-d’œuvre. C’est ainsi que Maison Usinex arrive à offrir des prix aussi concurrentiels!

Depuis 2020, l’entreprise québécoise a lancé cinq nouveaux modèles simplifiés, soit Carleton, Beauport, Manhattan, Compton et Broadway. Les experts de Maison Usinex se sont concertés pour revoir le design dans le but de présenter de magnifiques maisons à un prix encore plus abordable.

Par exemple, Maison Usinex a simplifié le modèle Broadway pour donner naissance à une version moins dispendieuse d’environ 30 000 $, sans pour autant compromettre sa qualité et sa fonctionnalité. C’est ainsi que le modèle Manhattan a été créé.

Une maison tendance et modulable

Modèle: Compton | Crédit: Maison Usinex

D’ailleurs, ce n’est pas parce que l’entreprise utilise des matériaux accessibles et faciles à installer qu’elle coupe sur la qualité... ou le style. Ces modèles ont été repensés pour réduire les coûts. Ainsi, le rendement, l’isolation et les commodités restent les mêmes.

Sachez qu’il est toujours possible d’obtenir une maison au design et aux couleurs tendance, même en utilisant des matériaux de base. On pense, entre autres, au grège du modèle Broadway ou au gris anthracite du modèle Manhattan qui font fureur en ce moment.

De plus, comme chaque famille est unique, tous les plans sont modulables. Il est donc possible de personnaliser votre maison en fonction de vos besoins et de vos goûts. Du déplacement des divisions au choix des matériaux de finition (cuisine, salle de bain, éléments électriques, plomberie, finition extérieure, etc. ), tout est possible! Mieux encore, vous pouvez présenter vos propres plans!

Vous pouvez même ajouter des éléments de luxe à votre propriété, puisque Maison Usinex offre aussi un bel assortiment de produits haut de gamme.

Pour un projet d’habitation à la hauteur de vos ambitions et qui respecte vraiment votre budget, pensez aux maisons usinées de Maison Usinex. Une solution repensée pour les consommateurs d’aujourd’hui!