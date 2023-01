«Live» : un voyage dans le temps avec Sylvain Cossette

Sylvain Cossette a offert une belle traversée musicale empreinte de nostalgie et d’humour, jeudi soir, au Cabaret du Casino de Montréal où il entamait une mini-résidence de quatre dates.

Le chanteur présentait sa plus récente tournée «Live», qui réunit le meilleur de ses deux tournées dédiées aux chansons des années 1970 et 1980, ses succès francophones et de nombreux autres tubes d’artistes qui ont marqué son parcours musical, de René Simard à Elvis.

Entré sur scène dans un faisceau lumineux immaculé sur l’immortelle «Imagine» de John Lennon, le chanteur qui s’accompagnait à la guitare a enchainé sur «Say It Ain’t so», avant que la scène ne s’illumine complètement – dans des teintes d’orange – sur «Here comes the sun» des Beatles.

Dès l’ouverture, l’artiste qui commençait tout juste à s’adresser à son public s’est fait surprendre sur scène par son amoureuse Andrée Watters qui portait avec elle le Billet d’or décerné au chanteur pour ses 50 000 billets vendus.

Cette certification survient à peine un an après le début de la tournée, à la 76e date.

Après de brefs remerciements bien sentis, l’auteur-compositeur-interprète et ses quatre musiciens – les mêmes depuis des années –, ont repris le concert avec un bloc musical entièrement britannique qui rappelait sa tournée «80’s». Ils y sont allés des indémodables et classiques «Every Breath You Take» de The Police, «Everybody Wants To Rule The World» de Tears for Fears, «Under pressure» et «I want to break free» – sur laquelle les spectateurs ont chanté le refrain en cœur – de Queen.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le chanteur, qui signe lui-même sa mise en scène, s’est ensuite transporté dans les années 1970, au grand plaisir de son public massé au Cabaret du Casino de Montréal, enchainant sur «Hotel California» – où dès les premières notes, le public s’est exclamé de joie en plus d’encourager fortement le chanteur et ses musiciens pour le mythique solo de guitare, qui s’est joué à trois – et «Suite Madame Blue» de Styx.

L’engouement du public pour ce genre de spectacle, qu’affectionne particulièrement l’auteur-compositeur-interprète, était définitivement au rendez-vous jeudi soir. Il s’est d’ailleurs montré très participatif au cours de la soirée, riant à gorge déployée dans les segments humoristiques, chantonnant, sifflant, tapant des mains et bougeant les épaules de gauche à droite sur le rythme des différentes chansons. Ce fut particulièrement le cas sur «I Want You to Want Me», des Cheap Trick et les différents succès des Beatles – le groupe qui a changé la vie de Sylvain Cossette, selon ses dires.

Le chanteur, qui démontrait une forme exceptionnelle et une voix impeccable, n’est pas non plus passé à côté de ses succès personnels. Il a revisité avec nostalgie et douceur «Blanc», «J’me rappelle», «J’ai besoin», «Reviens-moi», «Loin de nous» et «Tu reviendras», la première pièce qu’il a composée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le spectacle s’est conclu comme il a commencé, avec quelques succès des Beatles, notamment «Help!», «Get Back» – pour laquelle tout le monde s'est levé debout pour danser et taper des mains – et l’autre immortel «Let It Be».

Sylvain Cossette sera au Cabaret du Casino de Montréal jusqu’à dimanche et poursuit sa tournée québécoise. Il reviendra au Cabaret du Casino de Montréal les 19 et 20 mai prochain.

Un autre billet d’or pour Sylvain Cossette

Après seulement un an d’activité, la tournée de Sylvain Cossette «Live» a franchit le cap des 50 000 billets vendus. Cette certification lui a été remise jeudi soir sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal par son amoureuse Andrée Watters.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Réunissant le meilleur de ses deux dernières tournées dédiées aux chansons des décennies 1970 et 1980, en plus d’y inclure certains de ses grands succès francophones, ce nouveau concert connaît lui aussi une franche popularité.

Une quinzaine de supplémentaires dans la grande région métropolitaine ont d’ailleurs été ajoutés cet été, dont deux les 19 et 20 mai, au Cabaret du Casino de Montréal.

