Mes prédictions 2023 sur la scène provinciale

Il n’y aura pas d’élections générales au Québec en 2023, mais les prochains mois vont nous réserver de belles surprises.

Alors voici mes prédictions pour la prochaine année :

Récession et inflation

La situation économique ne s’annonce pas rose en 2023. La récession est à nos portes et l’inflation ne va pas diminuer assez pour soulager totalement notre portefeuille. On sait que les baisses d’impôt doivent être au rendez-vous lors du prochain budget Legault, mais ne soyez pas surpris si de nouveaux chèques se retrouvent dans les boîtes aux lettres d’ici la fin de l’année.

Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec doit élire son nouveau chef au cours de la prochaine année. À ce moment-ci, il serait surprenant de voir une course avec plusieurs candidats. Depuis le départ de Dominique Anglade, il y a plusieurs candidats potentiels qui ont fermé la porte. De son côté, André Fortin, député de Pontiac, n’a pas dit officiellement qu’il allait être de la course, mais il semble vouloir relever le défi. Si M. Fortin se lance, il risque d’être le favori et de remporter les grands honneurs. Jeune, dynamique, député de terrain et ancien ministre, M. Fortin a des qualités que ses adversaires n’auront pas.

Élection partielle

Il y aura au moins une élection partielle en 2023, soit Saint-Henri–Sainte-Anne. Le départ de Dominique Anglade forcera ainsi le premier ministre à déclencher une élection partielle d’ici le printemps. Mme Anglade a remporté avec 2736 voix une mince majorité pour celle qui était cheffe de parti. Québec solidaire va vouloir mettre la gomme pour obtenir un douzième député au Salon bleu. Sans chef permanent au PLQ, ce ne sera pas facile pour les rouges. Ainsi, une victoire de Québec solidaire est facilement envisageable. Mais Gabriel Nadeau-Dubois et son équipe devront se réveiller. Car depuis l’élection, ils ont l’air d’être sur un lendemain de veille.