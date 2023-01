«Notre meilleur départ depuis longtemps» –Nick Suzuki

Jake Allen, Nick Suzuki, Jake Evans et Martin St-Louis ont tenu des discours semblables. Les trois joueurs et l’entraîneur en chef parlaient de petites victoires morales après cet autre revers, un septième d’affilée, de 4 à 1 contre les Rangers. Aux dires du capitaine, le CH a joué une très bonne première période malgré une sécheresse de plus de 16 minutes sans aucun tir.

• À lire aussi: Canadien: toujours en chute

• À lire aussi: Nick Suzuki parmi les étoiles de la LNH

« Notre départ était très bon, notre meilleur depuis longtemps. Le total des tirs n’est pas aussi important que le temps que tu passes en zone adverse. Nous voulions connaître un meilleur départ et nous l’avons fait. »

– Nick Suzuki

Photo Martin Chevalier

Le Canadien a son propre département des statistiques avancées. Selon le site naturalstattrick, le Tricolore a obtenu huit chances dangereuses de marquer contre cinq pour les Rangers. Mais on n’a pas trop de souvenir des fameuses huit chances.

« Si tu regardes les stats avancées, je les ai regardées vite après le match, je pense que les chances étaient 15 à 15. Moi, je prendrais ça toutes les rencontres. Je trouve qu’on aurait pu lancer plus, mais parfois on a essayé de faire le jeu parfait, une passe de trop. Nos 18 ou 19 tirs [18], ça ne dit pas toute l’histoire. Pour les chances de marquer, je pense qu’on se concentre beaucoup pour se remettre sur la bonne voie. Aujourd’hui, c’est un signe d’engagement des joueurs sur c’était quoi la tâche. Et on va continuer de travailler là-dessus tout en essayant de progresser ailleurs. On va prendre notre temps parce qu’on a besoin de régler ça. »

– Martin St-Louis

Photo Martin Chevalier

Pour une deuxième année d’affilée, Nick Suzuki représentera le Canadien au match des étoiles qui se déroulera les 3 et 4 février au FLA Live Arena de Sunrise.

« C’est un honneur d’y retourner. Je suis excité. Mais je veux me concentrer sur mon équipe et notre saison. »

– Nick Suzuki