Réseaux sociaux : un concours de popularité et non de qualité, déplore une spécialiste

Plus une personne est polarisante, extrême et tranchante, plus elle a des chances d’aller chercher un auditoire sur les réseaux sociaux, constate la spécialiste des pratiques numériques des adolescents Nina Duque.

En entrevue à QUB radio afin de parler des tendances évangélistes aux États-Unis et en Ontario qui sont de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux, Mme Duque a souligné au micro d'Alexandre Moranville-Ouellet que ce phénomène gagne en popularité depuis la COVID.

«Il y a une contradiction. Statistiquement, les gens sont de moins en moins religieux, mais il y a une recrudescence sur les réseaux de contenu très chrétien. Souvent, les jeunes influenceurs commençaient dans l’humour, mais ils ont vu une petite niche leur permettant d’aller chercher des abonnés. C’est vraiment exponentiel!»

Selon elle, quand on parle de contenu extrême, la pomme ne tombe pas loin de l’arbre. «Si une personne a grandi dans une maison athée ou pas très religieuse, ce n’est pas du contenu qui peut être très intéressant. C’est tellement tranchant et dramatique qu'on dirait une pièce de théâtre. Nous sommes très loin de l’authenticité que les jeunes vont rechercher normalement dans les vidéos.»

Cette dernière estime que les jeunes se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des réponses à leurs questions. «Les évangélistes offrent des réponses faciles avec des phrases-chocs», a-t-elle souligné. D’ailleurs, elle a découvert plusieurs contre-sites où des jeunes vont rire d’autres jeunes. «Tu as les pro-chrétiens et les anti-chrétiens. C’est assez amusant d'un point de vue adulte et retiré.»

Du même élan, la chargée de cours au département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal avance que ce n’est étonnant de voir les jeunes se tourner vers ce type de messages.

«Les jeunes se sentent très peu interpellés par les adultes. C’est le "package parfait". C’est leur plateforme, ce sont des gens de leur âge qui vont parler dans leur langage. Ce n’est pas surprenant qu’ils se tournent sur les réseaux sociaux plutôt qu’à l’église», a-t-elle affirmé en ajoutant qu’il y a une petite industrie qui pousse derrière cette tendance.