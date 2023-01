Un lien direct entre le VIH et la violence conjugale, selon une étude

Les femmes victimes de violences conjugales seraient trois fois plus susceptibles de développer le VIH et 9 % moins sujettes à en guérir, a récemment conclu une étude de l’Université McGill.

«Nous voulions examiner l’effet que la violence conjugale avait eu sur les récentes infections au VIH et sur l’accès des femmes aux soins destinés aux personnes atteintes du VIH dans cette région», a indiqué Mathieu Maheu-Giroux, professeur à l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en modélisation de la santé des populations par communiqué.

Pour se faire, l’équipe a étudié l’Afrique subsaharienne, une des régions dans le monde où «la fréquence de la violence conjugale et des infections au VIH est la plus élevée», a-t-il ajouté.

L’équipe de recherche a découvert un lien direct entre la violence conjugale physique ou sexuelle dans la dernière année et une infection récente au VIH.

Elle a aussi réalisé que la suppression de la charge virale, premier pas vers la guérison, était moins fréquente chez les femmes victimes de violences. En effet, l’étude publiée récemment dans The Lancet HIV a révélé que parmi toutes les femmes vivant avec le VIH, 9 % des victimes de violences conjugales sont moins susceptibles d’en venir à bout.

«Selon l’équipe, la violence conjugale pourrait nuire à la prévention de l’infection au VIH chez les femmes, ainsi qu’à l’accès de ces dernières aux soins et à la continuité du traitement pour les femmes vivant avec le virus», peut-on lire dans le communiqué de l’Université.

Ainsi, «l’élimination de la violence fondée sur le genre empêcherait de nouvelles infections au VIH», a estimé l’équipe qui rappelle que plus d’une femme sur quatre sera victime de violence conjugale au cours de sa vie.

«Comme la violence conjugale est très présente dans le monde, y compris au Canada, il est urgent que nous endiguions la violence conjugale et le VIH, deux menaces pour la santé et le bien-être des femmes qui se renforcent mutuellement», a ajouté Salome Kuc, doctorante en épidémiologie et auteure principale de l’article.