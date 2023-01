SÉVIGNY, Denis



À Châteauguay, le 2 janvier 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé Denis Sévigny.Il laisse dans le deuil, sa mère Pierrette, sa conjointe Louise, ses enfants Benoit (Natacha) et Christine (Ricardo), ses petits-enfants Vanessa, Alicia, Vincent et Mikaël, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 8 janvier de 17h à 21h.