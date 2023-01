D'AMOUR, Bernard



1933 - 2022À Montréal le 21 décembre 2022, est décédé à l'âge de 89 ans Bernard D'Amour, né le 14 août 1933 de feu Jean-Baptiste D'Amour et feu Delvina Maher.Il laisse dans le deuil son épouse des 46 dernières années Diane Thibeault, ses fils Jean-Pierre (Chantal), Benoit, Yves (Sylvie) et Marc (Marlène), ses dix petits-enfants Frédéric, Maxime, Ève, Vincent, Alexandra, Maryline, feu Mathieu, Sabrina, Sara, Cédric ainsi que ses deux arrière-petits-enfants Léo et Olivier. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Michel et Robert (Chantal) de nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.Il quitte ainsi pour rejoindre ses 11 frères et soeurs ainsi que beaux-frères et belles-sœurs qu'ils l'attendent pour un party mémorable comme seul lui savait les animer.Remerciement spécial au CHSLD Auclair pour les bons soins.La famille recevra les condoléances au complexe :dimanche le 15 janvier de 9h30 à 16h ou suivra une cérémonie commémorative sur place.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer de Montréal.