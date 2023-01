À quelle heure publier sur les réseaux sociaux?

C'est l'éternelle question. Quel est le meilleur moment pour publier sa photo sur Instagram ou sa vidéo sur TikTok et obtenir le plus de « like » ? En ce début d'année 2023, l'agence Giraffe Social Media a déterminé les meilleurs horaires à respecter pour booster son engagement sur les réseaux sociaux.

Tout est une question de timing. Quoi de pire pour un community manager de voir que sa publication sur Instagram n'a pas généré de commentaires ou de «like». Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque d'engagement. Et l'une d'entre elles n'est autre que l'horaire choisie pour la publication.

Les réseaux sociaux offrent des moyens pour analyser sa communauté dont les jours et horaires d'affluence. Mais Giraffe Social Media, une agence de marketing spécialisée dans les réseaux sociaux, va plus loin en analysant les meilleurs moments de la journée et de la semaine pour publier sur les réseaux sociaux et obtenir plus de trafic et d'engagement de la part des socionautes. L'étude s'est penchée sur six plateformes : Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et TikTok.

Résultat ? Pour Instagram, privilégiez les mardis, mercredis et vendredis aux horaires suivants : 9h, 9h30 et 20h.

Pour Facebook, comptez plus sur les lundis, mercredis, et vendredis. Il faudra prévoir les publications à 7h, 15h15 et 19h.

Pour LinkedIn, concentrez-vous sur les mardis, mercredis et jeudis matins, à 9h, 10h et 12h.

Twitter est plus actif en fin de semaine, les mercredis, jeudis et vendredis à 8h30, 9h23 et 10h.

Pour Pinterest, les mardis, jeudis et vendredis sont à privilégier à 12h, 18h17 et 20h02 précisément.

Enfin, sur TikTok, les lundis, mardis et vendredis à 10h, 20h et 23h sont les meilleurs moments pour publier vos vidéos.