Chat GPT: «on ne voit que la pointe de l’iceberg», selon un expert

L’outil d’intelligence artificielle Chat GPT ne cesse d’impressionner les personnes qui ont recours à son utilisation et le logiciel pourrait aller encore plus loin en s’alliant à un moteur de recherche, pouvant alors détrôner le géant Google, d’après un expert.

Microsoft souhaite se servir de Chat GPT en l’intégrant à son moteur de recherche Bing, qui est en perte de vitesse depuis plusieurs années et pourrait donc devenir un sérieux concurrent à Google.

«Chat GPT est un outil formidable, mais il n’est pas un moteur de recherche en soi et ne peut pas aller sur Internet, donc il répond à des questions, il peut trouver et formuler des textes», a rappelé Martin Bouchard, président et cofondateur de QScale.

Si la fusion d’une intelligence artificielle à un moteur de recherche pourrait permettre de perfectionner ce dernier, plusieurs enjeux importants de société sont à prendre en considération dès maintenant, selon M. Bouchard.

«Ils ont entraîné [Chat GPT] avec des données jusqu’à 2021 et ils sont en train de décupler ça pour qu’il y ait 20, 30, 50 fois plus de connaissances, puis en plus il va apprendre avec toutes les interactions avec les humains, a-t-il résumé. On ne voit que la pointe de l’iceberg pour l’instant.»

Des organismes se mettent tout de même en place afin d’essayer de réglementer l’utilisation des intelligences artificielles.

«C’est un outil, ça nous donne une force de faire des choses plus profondes. Je pense que ça va toucher énormément de métiers, comme la traduction ou la révision», a souligné M. Bouchard.