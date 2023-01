Football de la NCAA: nouveau départ pour Christian Veilleux à Pittsburgh

Après deux saisons à Penn State, le quart-arrière franco-ontarien Christian Veilleux met le cap sur l’Université de Pittsburgh, où il s’attend à obtenir une réelle opportunité de démontrer son savoir-faire.

À Penn State, il avait fait bonne impression l’an dernier dans l’unique match où il avait vu beaucoup de terrain, en réussissant 15 de ses 24 passes pour 235 verges et trois touchés, en plus d’ajouter 36 verges au sol.

Depuis, il n’a tenté que 11 passes, derrière le vétéran Sean Clifford et l’espoir Drew Allar.

Avec les Panthers de Pitt, champions de la conférence ACC en 2021, Veilleux se retrouvera dans un groupe incluant le transfert de Boston College Phil Jurkovec et le vétéran Nick Patti.

« C’est toujours une compétition et les entraîneurs et moi, on a vite mis ça au clair. On aura des chances égales et le meilleur quart-arrière va jouer. C’est tout ce que je souhaite dans ce processus, d’avoir une opportunité égale aux autres.

« J’ai de très bonnes chances de me faire valoir, selon ce que les entraîneurs m’ont dit. Ils voient beaucoup de potentiel en moi », a-t-il mentionné lors d’un entretien, du domicile familial d’Ottawa.

Visage familier

Veilleux a dû passer par le portail des transferts, qui a vu défiler cette année plus de 1000 joueurs, dont plusieurs qui se sont cogné le nez. Il a reconnu que le processus a amené son lot de stress, mais se réjouit de la tournure

des événements.

« J’avais besoin de faire ça pour pouvoir réaliser mes rêves. Ça a été difficile en même temps parce que ma première décision, il y a quelques années, c’était de jouer à Penn State. C’est là-bas que j’ai bâti mes relations. Ce n’était pas facile de partir, mais je devais le faire pour moi-même et je suis en confiance », a-t-il dit.

Ce qui l’aide à être dans un bon état d’esprit, c’est notamment le fait qu’il a été approché par le coordonnateur offensif Frank Cignetti Jr.

« Il n’y a pas beaucoup de films sur moi, mais il m’avait recruté quand j’étais au secondaire et qu’il était à Boston College. On se connaissait déjà et on avait une bonne relation », a-t-il expliqué.

Un bon précédent

À Pittsburgh, Veilleux apprécie aussi le fait que son développement passe par l’équipe qui a récemment produit un quart-arrière de première ronde dans la NFL en Kenny Pickett, maintenant chez les Steelers.

« Son exemple a définitivement eu une influence sur ma décision. Ils savent ce que ça prend pour développer un quart-arrière. Ça me donne de bonnes ressources. »