Ils prennent en feu en voulant incendier un commerce

Deux personnes se sont mises en feu lundi en tentant d’incendier un commerce de services aux immigrants en Californie.

L’incident se serait produit peu après minuit au «Servicio de Inmigacion», un commerce situé dans la petite municipalité de Bakersfield.

«Dans les dix minutes suivant leur arrivée, les pompiers ont pu déclarer l'extinction de l'incendie et effectuer des recherches primaires et secondaires pour les victimes potentielles à l'intérieur», ont indiqué les autorités locales dans un communiqué. Les flammes ayant rapidement été maitrisées, les dommages se sont limités au garage.

Dans une vidéo de sécurité partagée sur Facebook par le commerce, on voit les deux individus jeter de l’essence sur la bâtisse avant d’y mettre le feu et de se brûler au passage.

Une enquête a été ouverte afin de mettre la lumière sur cet événement.

Rapidement, après le sinistre, le propriétaire du commerce Yesenia Solorzano a lancé une levée de fond pour remettre son entreprise en marche, mais aussi pour aider un ami.

«Nous aidions un ami avec son [entreprise de lave-auto] et ses affaires ont été brûlées et maintenant il n’a plus de matériel à cause de l’incendie. Il n’avait pas d’assurance pour son équipement et c’était sa seule forme de salaire pour payer son logement et autres frais de subsistance», a-t-il indiqué en précisant que tous les dons serviront à remettre les deux entreprises en marche.

Vendredi en début de soirée, 10 238 $ US avaient été amassés, soit plus du double de l’objectif de départ de 5 000 $ US.