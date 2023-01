Justin Turner signe officiellement avec les Red Sox

C’est maintenant officiel, le joueur de troisième but Justin Turner se joint aux Red Sox de Boston en acceptant un contrat d’un an.

• À lire aussi: Avenir incertain pour Charles Leblanc avec les Marlins

• À lire aussi: Que nous réserve 2023: 10 coups sûrs pour les amateurs

S’il le souhaite à la fin de l’année, il pourra disputer une deuxième saison au mythique Fenway Park, ayant une option d’un an en poche pour 2024.

C’est donc une page de l’histoire qui se tourne à Los Angeles. Âgé de 38, Turner a disputé les neuf dernières saisons avec les Dodgers remportant la Série mondiale en 2020. La formation californienne a tenu à souligner avec force de départ du numéro 10 en publiant une vidéo de plus de quatre minutes sur les différents réseaux sociaux afin de le remercier pour ses services.

Ce vidéo rappelle des moments marquants dans l’uniforme blanc et bleu, lui qui avait également été un membre des Orioles de Baltimore et les Mets de New York au début de sa carrière.

«Ton séjour à Los Angeles a eu un tel impact qu'une journée pourrait porter ton votre nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe, les partisans et la ville. Tu vas nous manquer. Bonne chance à Boston !», peut-on lire sur le Twitter de la formation.

En 2022, il a maintenu une moyenne au bâton de ,278 et a frappé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 13 reprises en 128 matchs disputés.