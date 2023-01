La réforme des services aux élèves en difficulté inquiète

Alors que des classes débordent d’élèves en difficulté, une vaste réforme du financement des services qui leur sont dédiés est prévue pour la rentrée 2023, suscitant beaucoup d’espoir, mais aussi des inquiétudes dans le réseau scolaire.

• À lire aussi: Que nous réserve 2023: le réseau de l'éducation retient son souffle

• À lire aussi: Comment savoir si les élèves sont en difficulté? Des écoles ont de meilleurs outils que le ministère

Le Journal rapportait hier que dans certaines classes, plus de la moitié des élèves sont en difficulté ou ont des besoins particuliers.

Les enseignants, à bout de souffle, réclament des changements afin de mieux tenir compte des besoins de chaque élève lors de la composition des groupes.

De son côté, le ministère de l’Éducation planche depuis déjà quelques années sur une grande réforme du financement des services aux élèves à besoins particuliers qui entrera en vigueur en 2023-2024.

Dans une lettre adressée récemment aux organisations syndicales, Québec réitère son intention de mettre en branle ce grand virage à la rentrée.

Projet « 294 »

Baptisée « projet 294 » dans les officines du ministère, cette réforme vise à modifier les conditions qui entourent l’octroi du financement pour des élèves en difficulté, dont le nombre s’élève à près de 250 000 selon les plus récentes données.

Présentement, un financement spécifique est accordé aux élèves à besoins particuliers sur la base d’un diagnostic.

Québec veut établir de nouveaux critères pour l’attribution du financement afin de donner plus rapidement des services aux élèves sans attendre une évaluation en bonne et due forme.

Cette réforme est « attendue avec beaucoup d’impatience » dans les rangs des professionnels du milieu scolaire, qui dénoncent depuis des années des « incohérences » qui « engendrent beaucoup de frustrations », affirme Sophie Massé, vice-présidente de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ).

Un élève autiste, par exemple, peut « générer » de 10 à 15 heures de services d’accompagnement par une éducatrice spécialisée. Or cet élève n’aura peut-être pas besoin de ce niveau d’accompagnement s’il fonctionne bien en classe, contrairement à un élève dans le local d’à côté qui n’a pas de diagnostic, mais qui fait constamment des crises.

En mettant de côté les évaluations et la paperasse qui vient avec, les professionnels devraient pouvoir consacrer davantage de temps à la prévention et à l’intervention, ce qui pourrait aussi permettre de rendre le réseau scolaire plus attrayant en contexte de pénurie, espère Mme Massé.

Projets pilotes

Il reste toutefois encore beaucoup de ficelles à attacher avant que cette vaste réforme ne se concrétise.

Les projets pilotes, annoncés par Québec dans une quinzaine de centres de services scolaires cette année, n’avaient toutefois pas encore démarré en octobre, selon des informations transmises au réseau scolaire par le ministère de l’Éducation.