La saison des Dolphins entre les mains de Skylar Thompson

C’est maintenant officiel, le quart-arrière Skylar Thompson sera le partant pour le dernier match de la saison régulière des Dolphins de Miami.

Le troisième pivot aura énormément de pression sur les épaules, puisque la formation floridienne se doit absolument de l’emporter contre les Jets de New York si elle souhaite être des éliminatoires. Elle se doit aussi d’espérer un revers des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Bills de Buffalo.

Vendredi, l’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel, a indiqué que le quart Tua Tagovailoa sera absent pour un deuxième match de suite, et ce, en raison d’une commotion cérébrale.

La semaine dernière contre les «Pats», c’est l’expérimenté Teddy Bridgewater qui avait obtenu le départ. Il s’est cependant fracturé un doigt et a été remplacé par Thompson. Ce dernier a réussi 12 des 21 passes qu’il a tentées pour des gains de 104 verges et un touché, en plus d’être victime d’une interception.