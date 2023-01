Le premier vin de l’année

Un peu comme le chablis du 24 décembre, mon choix du premier vin de l’année en est un de cœur. Et d’esprit. À l’image, pourrait-on dire, des vins du Muscadet qui demeurent un secret bien gardé.

Le melon de bourgogne, seul cépage autorisé de cette appellation située en Loire-Atlantique, peut en effet donner des vins impressionnants. Par son caractère salin, sa droiture, sa richesse contenue et sa buvabilité, il peut fait penser au chablis. Lorsqu’il profite d’un élevage prolongé sur lie, il donne des vins encore plus étoffés, moins vifs, plus amples et dotés d’un potentiel de garde surprenant. Ceux qui aiment les vins sans artifices, sans apport boisé, vont se régaler.

C’est le cas des vins élaborés par Joseph Landron, dit Jo, un vigneron à la fois talentueux, passionné et aussi charismatique que ses longues moustaches. En un mot comme en cent, c’est l’un des meilleurs producteurs de la région et ses vins sont de véritables hommages aux terroirs dont ils proviennent. Tout est d’ailleurs mené en agriculture bio depuis 1999, et en biodynamie depuis 2006 avec aujourd’hui plus de 50 hectares en production. Ce n’est pas rien!

La cuvée Fief du Breil provient de vignes d’une quarantaine d’années évoluant sur des sols d’orthogneiss et de quartz issus du métamorphisme de granit (ça, c’est pour les mordus de géologie). Vinifié en cuve béton, le vin profite d’un long élevage sous lie d’une trentaine de mois. Après un 2016 un peu en demi-teinte, le 2017 qui vient d’arriver en SAQ est absolument délicieux. Un nez d’abord timide qui va gagner énormément en complexité et en précision au contact de l’oxygène. Un registre gourmand de papaye, d’abricot séché, d’agrume confit, de brioche et de fumée. La bouche est un magnifique exemple d’équilibre entre droiture et richesse, entre densité et légèreté. Le vin est long, prégnant, salin, fruité et salivant. Il a tous les attributs pour se bonifier encore une dizaine d’années, voire davantage.

Garrrrrrrrochez-vous, comme dirait l’autre !

Les Domaines Landron, Le Fief du Breil 2017, Muscadet-Sèvre et Maine, France

37,25 $ - Code SAQ 13827277 – 12,3 % - Bio

★★★★ $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.