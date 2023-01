L’Hôtel de Glace ouvre ses portes

L’organisation de l’Hôtel de Glace a bon espoir de connaître une excellente saison, malgré une ouverture retardée, des chambres toujours en montage et une chapelle finalisée à peine quelques heures avant le premier mariage, tenu vendredi.

Il était minuit moins une vendredi à l’Hôtel de Glace, situé au Village Vacances Valcartier, alors que des ouvriers travaillaient à finaliser les derniers détails de la chapelle où a été célébré le premier mariage de la saison.

L’ouverture a également dû être retardée, en raison des caprices de dame Nature.

Les premiers visiteurs étaient attendus le 31 décembre et les premiers invités pour les nuitées, le 4 janvier.

« Ce qui a fait un peu plus mal, c’est qu’on a été obligé de reporter l’ouverture officielle au 3 janvier. On aurait aimé ouvrir le 31, ce qui était au début l’annonce qu’on avait faite », souligne Sandra Nadeau, vice-présidente aux ventes, au marketing et aux communications de l’établissement.

Mme Nadeau rappelle que, dans les années antérieures, l’Hôtel ouvrait habituellement entre Noël et le jour de l’An. Mais la météo en dents de scie en a décidé autrement.

Par ailleurs, seulement 10 des 30 chambres sont prêtes. Le reste le sera dès le 16 janvier.

« Et jusqu’au 16 janvier, c’est complet, explique Mme Nadeau. Dès le 16, nous aurons les 30 chambres et, à partir de là, il reste de la place la semaine, mais les samedis sont déjà complets pour la saison. »

Presque la normale

L’organisation vise 1000 nuitées pour la saison.

« Ce serait un retour presque à la normale, comme avant la pandémie », poursuit-elle.

Après les contretemps engendrés par la météo, l’organisation de l’Hôtel de Glace a poussé un soupir de soulagement lorsqu’elle a finalement pu ouvrir ses portes aux visiteurs.

« La clientèle touristique est vraiment de retour, on l’a vu dès l’ouverture, s’enchante Mme Nadeau. On a beaucoup d’autobus d’étrangers. C’était attendu, on a l’impression. »

Cet engouement est de bon augure pour le reste de l’hiver.

« C’est reparti et on croit vraiment que le mauvais temps est derrière nous et que nous aurons une belle saison », termine-t-elle.