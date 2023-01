L’immense bonheur de pouvoir choisir sa fin de vie

Tout en m’adressant à tous ceux et à toutes celles qui vous lisent, je souhaite quand même parvenir à toucher, en particulier, la dame qui signait ce matin « Une vraie catholique ». Au nom de sa foi en Dieu, elle condamnait sans merci son frère atteint d’un cancer incurable des poumons, pour avoir eu recours à l’aide médicale à mourir. Pour elle, Dieu devait rester le seul décideur du moment de la mort de quelqu’un.

Je suis moi aussi une vraie catholique et je pense différemment de cette personne. La foi négative telle qu’elle était pratiquée dans le passé par nos ancêtres, ne tient plus la route de nos jours, selon moi. Le gâteau qui date de plus de 2000 ans, il est plus que temps qu’on en change la recette pour le moderniser.

Contrairement à elle, je trouve que l’aide médicale à mourir propose une belle ouverture humaniste sur la façon dont on devrait quitter ce monde. Et je l’inciterais à accepter à l’avenir toute autre invitation à assister à un tel événement, au lieu de refuser comme elle l’a fait dans le cas de son frère. C’est au contact de quelque chose de neuf qu’on peut en mesurer les véritables effets.

Ayant envie de remonter dans mon passé, je vous signale que le grand départ de mes parents fut des plus traumatisants. Dans le cas de ma mère en 1945, alors que j’avais 10 ans, je revois encore le prêtre à son chevet avec le chariot des derniers sacrements. C’était d’une tristesse à pleurer toutes les larmes de mon corps !

En 1987, quand mon père est décédé attaché à son lit, stressé et branché de partout, lui qui ne voulait pas mourir parce qu’il avait encore des projets, ça a duré un bon 48 heures d’agonie terrible. Je garde des souvenirs amers de ces deux sombres événements, alors que tout le monde sait combien devrait être sublime le moment de tourner la dernière page du livre de sa vie.

Pour moi, le passage de la vie terrestre vers une merveilleuse vie éternelle devrait être vécu dans le calme. Et c’est pourquoi, contrairement à cette femme, je dis bravo pour l’instauration par le gouvernement de l’aide médicale à mourir dans la dignité, la douceur, le respect et la sérénité. À mes yeux, un vrai vent d’air frais et un avant-goût du ciel accompagnent cette mesure !

Lorraine, 87 ans, Québec

Je partage totalement vos propos, et pour avoir assisté au grand départ de ma belle-sœur grâce à l’aide médicale à mourir, je peux confirmer que le cérémonial en est un des plus inspirants. Elle est partie heureuse et sereine, ce que je me souhaite aussi, quand le temps sera venu.