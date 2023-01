L’influenceuse Élisabeth Rioux s’en prend à Sunwing

Élisabeth Rioux est en colère contre Sunwing après être restée coincée 7h dans l’avion avant qu’il ne décolle pour un vol qui devait durer 5h30.

Elle a partagé sa mauvaise expérience sur Instagram dans ses Stories et dans une publication.

«Salut Sunwing! Ça pourrait être moi maintenant, mais non, je dois faire semblant en mettant une vieille photo parce que je suis présentement coincée dans un vol de 14 heures (qui devait durer seulement 5h30) avec aucune nourriture à bord et aucune autre option. Peut-être qu’un jour on arrivera à notre destination», écrit-elle dans sa publication.

Dans ses Stories, elle raconte que l’avion s’est rendu à la piste de décollage, mais a dû rebrousser chemin et retourner à la porte d’embarquement.

Les heures se sont ensuite mises à passer, sans qu’ils puissent avoir de la nourriture (à l’exception d’un petit biscuit) et sans qu’ils puissent quitter l’appareil.

Lorsque l’avion s’est finalement mis à bouger pour se rendre à la piste de décollage, Élisabeth Rioux a indiqué que le décollage se faisait, finalement, 7h plus tard.

«Sept heures plus tard et nous partons pour notre vol de 5h30... SANS NOURRITURE À BORD DE L’AVION (ils ont seulement des collations À VENDRE, mais ne veulent pas les donner avant que nous soyons dans les airs)! Les gens sont frustrés et méchants envers le personnel», rapporte-t-elle.