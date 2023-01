Menus à petits prix: mieux planifier pour économiser temps et argent

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 5 au 11 janvier 2023

C’est le retour de la routine... et des menus de la semaine ! Pour reprendre tranquillement le rythme, j’ai voulu vous trouver un menu alliant le réconfort et une petite touche de couleur.

Le temps des Fêtes, ça coûte cher, mais ça vient aussi souvent avec beaucoup de restants ! Pour compléter votre menu (ou le bonifier) de manière économique, je vous encourage donc à vider un peu votre frigo et à réinventer vos fonds de pots, de sacs et de plats en janvier !

Cet exercice peut non seulement alléger le poids de votre facture d’épicerie dans les semaines à venir, mais vous permettra surtout de commencer 2023 sur de bonnes bases. Profitez-en pour faire le ménage du congélateur et du garde-manger... vous y ferez probablement de belles trouvailles !

On sous-estime beaucoup ce qu’on a sous la main à la maison, mais on a souvent un beau terrain de jeu. Et réduire le gaspillage alimentaire, c’est mon arme numéro un pour limiter l’impact de l’inflation. On ne paye pas nécessairement moins cher, mais on achète – et on jette, surtout – moins tout en maximisant les sous investis.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

SAUTÉ DE PORC AUX COURGETTES ET AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 18 min

Cuisson : 8 min

INGRÉDIENTS

3⁄4 lb de filet de porc, coupé en cubes

2 c. à thé de vinaigre balsamique

1⁄2 c. à thé de graines de fenouil

3⁄4 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de flocons de piment fort

1 pincée de poivre noir du moulin

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 petites courgettes, coupées en quatre sur la longueur, puis en morceaux

2 gousses d’ail, coupées en tranches fines

1⁄2 c. à thé d’origan séché

1⁄4 tasse de persil frais, haché

1⁄2 tasse d’amandes naturelles grillées

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le porc, le vinaigre balsamique, les graines de fenouil, 1/2 c. à thé du sel, les flocons de piment fort et le poivre. Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu vif. Ajouter la préparation de porc et cuire, en brassant, de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit doré et encore légèrement rosé à l’intérieur. Réserver dans une assiette.

Essuyer le wok avec des essuie-tout. Ajouter le reste de l’huile et chauffer à feu moyen. Ajouter les courgettes, l’ail, l’origan et le reste du sel et cuire, en brassant, de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que les courgettes soient dorées et tendres, mais encore croquantes. Ajouter le persil, les amandes et le porc réservé avec son jus et réchauffer, en brassant, pendant environ 1 minute.

BON À SAVOIR !

Servir le tout sur du riz (en préparer plus : il accompagnera aussi le repas de tofu). Si désiré, vous pouvez doubler le porc, qui pourra garnir les bols-repas.

MARDI

GALETTES DE BŒUF GRATINÉES AU FROMAGE ET AUX OLIVES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée finement

2 c. à soupe de pâte de tomates

1 c. à thé de paprika doux

1⁄4 tasse de vin rouge

1 tomate, épépinée et coupée en dés

1 1⁄2 tasse de demi-glace de veau

1⁄4 tasse d’olives manzanillas farcies au piment, hachées

1⁄4 tasse de persil italien frais, haché

1 1⁄2 lb de bœuf haché

1⁄4 tasse de beurre non salé

1 tasse de fromage manchego ou cheddar fort, râpé

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’ail et cuire 30 secondes ou jusqu’à ce qu’il dégage son arôme. Ajouter la pâte de tomates et le paprika, puis mélanger. Verser le vin rouge en raclant le fond de la casserole avec une cuillère de bois. Ajouter la tomate et la demi-glace. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 5 minutes ou jusqu’à ce que la préparation ait réduit de moitié. Incorporer les olives et le persil. Retirer la casserole du feu et réserver.

Diviser le bœuf haché en 4 portions. Avec les mains mouillées, façonner chaque portion en galette de 2 cm d’épaisseur. Préchauffer le four à 400 °F. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre à feu vif. Ajouter les galettes et cuire 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées de chaque côté (les retourner à mi-cuisson).

À l’aide d’une spatule, déposer les galettes de bœuf sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Arroser chaque galette de 2 c. à soupe de la sauce aux olives réservée, puis les couvrir du fromage. Cuire au four 8 minutes ou jusqu’à ce que le fromage ait fondu et commence à dorer. Servir avec le reste de la sauce. Accompagner de frites de patates douces, si désiré.

MERCREDI

PÂTES AU THON PUTTANESCA

Recette tirée de Stefano Faita, Zeste

Photo Bruno Petrozza

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe d’huile d’olive

3 gousses d’ail, légèrement écrasées et pelées

2 filets d’anchois

1 conserve de thon (160 à 170 ml), égouttée

1 pot de sauce marinara (648 ml)

1⁄2 tasse d’olives Kalamata dénoyautées

2 c. à soupe de câpres au sel

1 lb de pâtes linguine

poivre noir fraîchement moulu, au goût

flocons de piment rouge broyés, au goût

persil frais, haché, et feuilles de basilic pour garnir

PRÉPARATION

Porter à ébullition la casserole d’eau et la saler.

Dans une poêle à feu moyen doux, chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec l’ail, les anchois et le thon. Cuire en remuant de temps en temps jusqu’à ce que l’ail soit légèrement doré.

Ajouter la sauce marinara dans la poêle. Augmenter le feu à moyen-élevé et cuire environ 3 à 5 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que la sauce prenne forme.

Incorporer les olives, les câpres et les flocons de piment rouge et continuer à mijoter.

Cuire les pâtes, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égoutter rapidement et ajouter les pâtes à la sauce avec la cuillère à soupe d’huile d’olive restante.

Goûter et ajuster les assaisonnements au besoin. Garnir de persil frais haché et de feuilles de basilic. Servir dans un grand bol de service.

JEUDI

TOFU À L'ORANGE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

1 bloc de tofu ferme ou extraferme égoutté, épongé et coupé en dés de 1 cm (450 g)

3 c. à soupe de fécule de maïs

3 c. à soupe d’huile végétale

1⁄2 tasse de jus d’orange

1 c. à thé de zeste d’orange, râpé finement

2 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sel

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe de vinaigre de riz

2 c. à thé d’huile de sésame grillé

2 c. à thé de gingembre frais, râpé

1 gousse d’ail, hachée finement

2 oignons verts, hachés

1 c. à soupe de graines de sésame grillées

sel et poivre

PRÉPARATION

Saler et poivrer le tofu. Dans un bol, mélanger délicatement le tofu et 2 c. à soupe de la fécule pour bien l’enrober. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile végétale à feu moyen-vif. Ajouter le tofu et cuire, en brassant de temps à autre, de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant. Réserver dans une assiette.

Entre-temps, dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le jus et le zeste d’orange avec la sauce soya, le sirop d’érable, le vinaigre et le reste de la fécule. Réserver.

Dans le poêlon, chauffer l’huile de sésame à feu moyen. Ajouter le gingembre et l’ail, et cuire 1 minute en brassant. Verser la sauce à l’orange réservée et porter à ébullition, en brassant jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Ajouter le tofu réservé et mélanger pour bien l’enrober. Parsemer des oignons et du sésame. Servir avec du riz et du bok choy, si désiré.

BON À SAVOIR !

Servir sur le riz réservé. Comme le bok choy et le brocoli sont dans la même famille, je vous propose d’opter pour ce dernier (en vedette cette semaine).

VENDREDI

BOLS-REPAS DE COUSCOUS, PATATES DOUCES ET POIS CHICHES RÔTIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 boîte de pois chiches (540 ml), rincés et égouttés

2 tasses de patates douces, pelées et coupées en cubes de 1 cm

1 petit oignon rouge, coupé en tranches de 1 cm

1 c. à soupe d’huile d’olive

1⁄2 c. à thé de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé de cumin moulu

1⁄2 c. à thé de paprika fumé

1 1⁄2 tasse de couscous de blé entier

1 1⁄2 tasse d’eau bouillante

1 avocat, coupé en tranches

4 tasses de roquette ou jeunes épinards

sel et poivre

Sauce dragon

1⁄4 à 1⁄3 tasse de levure alimentaire

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe de sauce tamari

2 c. à soupe d’eau

1 gousse d’ail, hachée

PRÉPARATION

Sur une plaque de cuisson, étendre côte à côte les pois chiches, la patate douce et l’oignon. Les arroser de l’huile, les saupoudrer des épices et mélanger en laissant les légumes séparés, si désiré. Saler et poivrer. Cuire au four préchauffé à 450 °F pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que la patate douce soit tendre et dorée (remuer à mi-cuisson).

Entre-temps, dans un bol résistant à la chaleur, mettre le couscous et verser l’eau bouillante. Couvrir le bol et laisser reposer 5 minutes. À l’aide d’une fourchette, détacher les grains de couscous. Saler et poivrer.

Au mélangeur, mélanger de la levure alimentaire, l’huile d’olive, le sirop d’érable, la sauce tamari, l’eau, et l’ail pour la sauce.

Au moment de servir, répartir le couscous dans quatre bols. Garnir des légumes rôtis, de l’avocat et de la roquette. Servir avec la sauce dragon.

BON À SAVOIR !

Ce bol est parfait pour y ajouter une autre protéine de votre choix et ainsi augmenter le nombre de portions (par exemple l’extra de porc). Comme vous aurez aussi besoin de 4 tasses de patate douce rôtie pour la salade en lunch, vous pourriez la faire cuire en même temps.

LUNCH

SALADE DE THON ET DE PATATE DOUCE RÔTIE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

4 tasses de patates douces, pelées et coupées en cubes de 1 cm

2 c. à thé d’huile d’olive

1 c. à thé de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé de paprika

6 tasses de feuilles de laitues mélangées

2 conserves de thon en morceaux dans l’eau (170 ml chacune), égoutté

1 tasse d’edamames écossés surgelés, blanchis

1 avocat coupé en tranches

sel et poivre

Vinaigrette à l’ancienne

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 c. à thé de sirop d’érable

sel et poivre

PRÉPARATION

Sur une plaque de cuisson, mélanger les patates douces, l’huile d’olive, la poudre d’ail et le paprika. Saler et poivrer. Étendre la préparation en une seule couche sur la plaque. Cuire au four préchauffé à 425 °F (220 °C) pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que les patates douces soient tendres (remuer à mi-cuisson). Retirer la plaque du four et laisser tiédir.

Entre-temps, dans un petit bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de vin blanc, la moutarde à l’ancienne et le sirop d’érable pour la vinaigrette. Saler et poivrer.

Dans un grand bol ou une assiette de service, mettre les feuilles de laitue. Garnir du thon, des edamames, de l’avocat et de la patate douce rôtie. Arroser de la vinaigrette et mélanger pour bien enrober les ingrédients.

COLLATION

CAKE À L'ORANGE ET AU YOGOURT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 10

Préparation : 20 min

Cuisson : 50 min

INGRÉDIENTS

1 3⁄4 tasse de farine

1 c. à soupe de poudre à pâte

1⁄2 c. à thé de sel

2 œufs

1 tasse de yogourt nature

3⁄4 tasse de sucre

1⁄3 tasse de jus d’orange

1⁄3 tasse d’huile de canola

1 c. à soupe de zeste d’orange, râpé finement

1 c. à thé d’extrait d’orange ou de vanille

Glace à l’orange et au miel

1⁄4 tasse de miel liquide

2 c. à soupe de beurre non salé

2 c. à thé de zeste d’orange, râpé finement

PRÉPARATION