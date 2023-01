Pénurie de médecins: plus de souplesse pour la certification des médecins étrangers

Le Collège royal des médecins et chirurgiens prévoit d’offrir plus de souplesse aux médecins formés à l’étranger qui souhaiteraient pratiquer au Canada afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui touche ce secteur, a rapporté le «Globe and Mail».

L’organisme de réglementation souhaite ainsi accélérer la certification de professionnels étrangers dans des domaines comme la chirurgie, la cardiologie et la médecine d’urgence en augmentant sa capacité à examiner les demandes et l’accessibilité aux examens.

Les médecins concernés pourront alors appliquer à des disciplines plus générales s’ils ne satisfont pas toutes les exigences canadiennes pour travailler dans leur spécialité, a expliqué au média Glen Bandiera, directeur général des normes et de l’évaluation du Collège.

Le programme «Route d’évaluation de la pratique» - qui permet de réduire de plusieurs années le temps nécessaire à un médecin étranger pour travailler dans son domaine - sera également élargi pour leur permettre de travailler au bout de deux ans au lieu de sept.

«Nous voulons qu'il soit aussi facile que possible pour les personnes qui ont cette compétence de la démontrer, quel que soit leur lieu de formation, a indiqué le Dr Bandiera au «Globe and Mail». Nous sommes vraiment conscients des contraintes actuelles en matière de ressources humaines en santé dans le système.»

Rappelons que dans la plupart des provinces, les médecins spécialistes qui sont diplômés de l’extérieur du Canada ou des États-Unis ne peuvent obtenir leur permis d’exercice qu’après avoir terminé cinq années de pratique dans leur domaine, dont les deux dernières années au Canada.