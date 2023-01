Tartinade Dattella sourire...sans sucre raffiné ajouté

Le début d’année rime souvent avec résolutions. Depuis l’arrivée de 2023, je vois des offres de programmes et de défis partout. Je crois que ce n’est pas nécessaire.

En fait, j’ai la certitude qu’il est plus performant de se donner un objectif précis (et réaliste) pour engendrer un changement. Un seul. Ensuite, on peut passer à un autre. Comme je fais la guerre au sucre raffiné, voici une proposition gourmande pour vous permettre de couper ou de diminuer votre consommation de sucre raffiné en 2023.

La réussite fait sourire et rend heureux. J’espère que cette tartinade sans allergènes et 100 % bonheur en bouche, la Dattella sourire, saura vous combler. Oui, oui, une tartinade chocolatée qui rappelle celle que tout le monde connaît.

À manger à la cuillère ou sur une tranche de pain. Bon régal !

NOTE DE LA MADAME :

La tartinade au chocolat commerciale contient beaucoup de sucre, autant que du glaçage à gâteau... ce n’est assurément pas la meilleure option pour bien commencer sa journée. Cette tartinade maison est sans sucre raffiné et contient seulement 2 g de sucres simples par portion de 15 ml... on est loin des 11 g de sucre de la version commerciale !

Ingrédients

1⁄2 tasse de purée de dattes

1⁄4 à 1/3 de tasse de boisson ou crème végétale

(ou lait)

(ou lait) 1 tasse de graines de citrouille écaillées, moulues finement

Une pincée de fleur de sel

(ou sel rose de l’Himalaya)

(ou sel rose de l’Himalaya) 1⁄4 tasse de cacao

COMMENT FAIRE ?

Deux façons :

Mettre tous les ingrédients dans le contenant d’un bon mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

ou

Passer les graines de citrouille au robot culinaire ou au mini-hachoir pour les transformer en poudre. Puis, mettre tous les autres ingrédients dans un bol et bien mélanger avec un pied-mélangeur.

ATTENTION ! Pour la boisson végétale ou le lait, ajuster la quantité selon votre texture préférée.

C’est trop bon !

Se conserve au frigo au moins une semaine dans un plat fermé hermétiquement.

Recette tirée de mon dernier livre Collations énergisantes.