Tour d'Europe en classe économique

Nouvelle année, nouvelles résolutions. L’une des miennes est de ne boire que des vins qui me procurent un réel plaisir ; au mieux, une émotion. Après tout, la vie est trop courte pour fréquenter des vins sans âme, non ?

Le plus beau, c’est que ce plaisir est à portée de main ; dans toutes les gammes de prix et vers tous les horizons, même parmi les régions européennes classiques. Envie d’élargir la palette de saveurs de votre cellier ? Vous trouverez peut-être votre bonheur avec des cépages moins connus comme le sylvaner, le loureiro, le freisa, le kadarka ou le bobal. Depuis le nord du Portugal jusqu’au sud de la Hongrie, en voici cinq pour commencer l’année 2023 en mode exploratoire.

Santé, bonne année !

Enologica del Oleana, Valencia 2020, Calabuig, Bobal Old Vines

★★★ | $ | 12,95$ | Espagne 12,5 % | Biologique

Photo courtoisie

Il n’y a pas si longtemps, le bobal était considéré comme un cépage roturier dont on ne pouvait tirer des vins sérieux. Changement climatique oblige, plusieurs vignerons espagnols trouvent un nouvel allié en cette variété qui conserve une importante acidité naturelle, même à pleine maturité. L’altitude (900 m), l’âge des vignes et la nature calcaire des sols permettent à Sebastián Mancebo de produire un bobal charnu, vigoureux et croquant, bourré de saveurs de fruits noirs et de nuances poivrées. À 12,95 $, ce rouge bio en offre bien plus que le client en demande.

Code SAQ : 14189932

Anselmo Mendes, Vinho Verde 2021, Loureiro, Muros Antigos

★★★ | $1⁄2 | 15,90$ | Portugal 12 %

Photo courtoisie

Le cépage loureiro est vraiment à son meilleur dans la vallée de Lima (son lieu d’origine), une sous-région située au nord-ouest du Vinho Verde. Les raisins qui composent le Loureiro d’entrée de gamme d’Anselmo Mendez proviennent de parcelles orientées plein sud, mais bercées par les vents frais venus de la côte Atlantique. On trouve dans le 2021 la nervosité et les notes salines habituelles, auxquelles s’ajoutent les subtiles notes florales et citronnées du cépage. Une valeur sûre avec un carpaccio de poisson blanc.

Code SAQ : 12455088

Borgogno, Pinin 2020, Langhe Rosso

★★★1⁄2 | $$ | 20,95$ | Italie 13,5 %

Photo courtoisie

Borgogno est l’une des plus vieilles maisons du Piémont. On y produit, à bon prix, des vins de facture classique. Ce Langhe rouge repose sur un assemblage de dolcetto (70 %) et de freisa, un cépage indigène de la région, trop peu connu, à mon avis. La couleur pâle et le fruité du 2020 font croire à un vin léger, mais sous son attaque souple, le Pinin révèle des tanins assez fermes, qui laissent en finale une sensation un peu astringente, couplée à une vivacité très digeste. Savoureux et rassasiant de fraîcheur. À apprécier avec une viande braisée.

Code SAQ : 14102403

Les Vins Pirouettes, Alsace 2020, Tutti Frutti

★★★1⁄2 | $$ | 22,60$ | France 12,5 %

Photo courtoisie

Pirouettes est un collectif. Christian Binner et ses associés parcourent l’Alsace et vont à la rencontre des vignerons inscrits dans une démarche bio (et biodynamie), à qui ils proposent de tenter l’expérience de vinifications naturelles, sans intrants ni SO2. Cet assemblage de riesling, de sylvaner et de pinot blanc est un peu moins exubérant et « tutti frutti » en 2020. Plus sobre, mais tout aussi sympathique, le vin est leste, ouvert et très bien construit en bouche, avec une jolie finale qui mêle la poire et les notes crayeuses. Servir autour de 10 °C avec une poêlée de légumes verts au gingembre et à l’ail.

Code SAQ : 13903639

Heimann, Szekszárd 2021, Kadarka

★★★1⁄2 | $$ | 23,25$ | Hongrie 12 %

Photo courtoisie

Pendant plus de 20 ans, Zoltán Heimann a mené un important programme de recherche (en collaboration avec l’Université de Pécs) sur la diversité génétique du kadarka, un cépage originaire des Balkans, autrefois très largement cultivé en Hongrie, mais abandonné sous l’ère communiste. Le kadarka qui compose cette cuvée provient de sols de loess et d’argile rouge ; Zolly Heimann le vinifie avec les grappes entières, puis l’élève dans de grands foudres de chêne hongrois. Le 2021 égrène les saveurs de griotte et des petits fruits rouges, sur un fond anisé, tout aussi gouleyant et vibrant de fraîcheur. Amateur de gamay et de rouge de soif, faites-en provision!

Code SAQ : 14057219

