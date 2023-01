Touristes au Mexique: soyez prudents!

Voitures en feu, échanges de tirs, menaces contre des infrastructures essentielles comme les aéroports: le Canada avertit les touristes canadiens dans l’État de Sinaloa, au Mexique, de faire preuve d’une grande prudence et de trouver refuge.

«Faites preuve d’une grande prudence au Mexique en raison du taux de criminalité élevé et des risques d’enlèvement», a indiqué le gouvernement du Canada sur son site web.

Depuis l'arrestation d’un chef de cartel jeudi, des opérations de sécurité ont été lancées en réponse à la violence répandue dans l'État de Sinaloa, en particulier à Culiacán, Mazatlan, Los Mochis et Guasave.

Le gouvernement canadien a ainsi lancé une alerte à la plus haute prudence pour ses citoyens qui seraient présentement à Sinaloa, les invitant à prendre refuge, à limiter leurs déplacements et à éviter les endroits où se déroulent des manifestations ou de grands rassemblements.

Les touristes devront s’attendre à un nombre accru des forces de sécurité, a prévenu le gouvernement.

«Communiquez avec votre compagnie aérienne ou votre agence de voyages pour modifier vos arrangements de voyage au besoin, surveillez les médias locaux pour rester au courant de l’évolution de la situation [et] suivez les directives des autorités locales», a-t-il ajouté sur son site.

Les aéroports de Culiacán et de Mazatlán ont également été fermés et tous les vols en provenance et à destination de l’aéroport de Los Mochis sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Dans toutes les régions du Mexique, les niveaux de criminalité, en particulier de crimes violents, sont élevés. Les taux d’arrestation et de détention sont faibles et ne découragent pas les groupes criminels, dont les cartels de drogue.

«Les affrontements entre cartels ou gangs au sujet du territoire, de la drogue, et des itinéraires de contrebande sont fréquents, ce qui entraîne un niveau élevé de violence», peut-on lire dans le communiqué.