Transporter ses skis sans acrobatie

Les skis dans une main, les bâtons dans l’autre et les bottes sous les bras... Transporter son équipement de ski relève quasiment de l’acrobatie lorsqu’on ne possède pas les bons accessoires pour l’apporter au pied de la montagne.

Porte-skis pour la voiture

Pour transporter son équipement de la maison jusqu’à la montagne, Thule propose le porte-skis (6 paires) Snow Pack sur lequel une paire de skis s’installe solidement en quelques secondes. Plus besoin de baisser les bancs de la voiture, désormais les skis ont leur place sur le toit. Doté d’une fermeture à bouton-poussoir facile à manipuler même avec des gants, d’un bras en caoutchouc souple qui agrippe les skis sans les abîmer, ainsi que de pieds d’extension offrant un plus grand dégagement entre la barre et le toit, ce porte-skis est simple à utiliser. Barres transversales requises.

► Prix : 479,99 $

► Points de vente : sportsexperts.ca

Bottes rangées

Des bottes de ski se glissent aisément dans ce sac K2 (35 litres) d’une grande simplicité. Fabriqué en nylon robuste tissé serré et présentant un fond enduit, il traversera les années. Ce sac possède deux poches de rangement externes, puis une poignée et une bandoulière amovible, rembourrée et réglable pour un transport personnalisé. Résistant à l’abrasion et aux intempéries, et muni de fermetures éclair étanches, il garde l’équipement qu’il contient au sec.

► Prix : 149,99 $

► Points de vente : magasin-echo-sports.ca

Sac de skis ajustable

La crainte d’abîmer ses skis lors d’un voyage en avion, en train ou en autobus s’atténue lorsque ceux-ci se trouvent dans un sac de ski, comme ce modèle Rossignol ajustable convenant à des skis de 160 à 210 cm. Il suffit d’enrouler la partie supérieure du sac pour atteindre la longueur désirée. De plus, ce sac est imperméable et rembourré pour assurer une meilleure protection contre les chocs, puis sa fermeture à rabat se transforme en une poignée de transport sécurisée. Bandoulière de transport et sangles de compression inclus.

► Prix : 139,99 $

► Points de vente : magasin-echo-sports.ca

Housse à lunettes

Pour éviter que la lentille des lunettes de sports s’abîme entre les visites à la montagne, l’usage d’un couvre-lunettes comme celui-ci de la compagnie Gogglesoc est recommandé. Fait de fibres écologiques provenant de bouteilles de plastique recyclées et de polyester, il peut aussi être utilisé pour nettoyer les lentilles. Sa bordure élastique s’ajuste à la plupart des lunettes de sports d’hiver.

► Prix : 14,95 $

► Points de vente : mec.ca

Sac pour tout

Ce sac à dos K & B Sport (45 litres) présente un grand compartiment à fermeture éclair pouvant contenir des vêtements de rechange, une pochette doublée en feutre pour y glisser des lunettes, puis une pochette extérieure en filet prête à accueillir le casque. De plus, deux courroies latérales extensibles maintiennent les bottes bien en place. Ses bretelles ergonomiques avec courroies ventrales et son dos en tissu maillé matelassé assurent le confort du skieur.

► Prix : 119,99 $

► Points de vente : sportsexperts.ca