Washington fournit une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire majeure à l'Ukraine évaluée à plus de 3 milliards de dollars, avec notamment 50 blindés d'infanterie de type Bradley et des dizaines d'autres véhicules blindés.

Cette nouvelle tranche – 2,85 milliards de dollars d'armement tirés des stocks de l'armée américaine et 225 millions de commandes à l'industrie de défense – ne comprend pas les chars d'assaut que Kyïv réclame aux Occidentaux, mais elle renforcera les capacités de mouvement des forces ukrainiennes.

Il s'agit de la «tranche d'aide militaire la plus élevée en valeur totale que nous ayons promise jusqu'ici», a déclaré à la presse Laura Cooper, vice-secrétaire adjointe de la Défense, chargée de la Russie au Pentagone.

Elle comprend notamment 50 Bradley de type M2A2, qui sont équipés d'un canon de 25 mm ainsi que d'un lanceur de missile antichar, et peuvent transporter, en plus de l'équipage, six combattants. Ces blindés chenillés peuvent également tirer des missiles antichar Javelin, que les Ukrainiens ont abondamment utilisés au début du conflit contre la Russie.

«Les Bradley vont encore renforcer la capacité de l'Ukraine à mener des manœuvres complexes dans pratiquement toutes les conditions météo et sur tous les terrains, notamment dans les sud et l'est du pays», a ajouté Mme Cooper.

«Nous faisons le nécessaire pour que l'Ukraine puisse avancer et reprendre du territoire», a-t-elle ajouté alors que nombre d'observateurs redoutent une offensive russe d'ampleur d'ici au printemps.

La nouvelle tranche d'aide comprend aussi 100 blindés de transport de troupes M113, 55 blindés MRAP conçus pour résister aux mines et 18 obusiers, ainsi que des bombes d'artillerie, des mortiers, des missiles de défense antiaérienne et des armes de poing.

Les Bradley salués par Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dans la soirée cette nouvelle tranche d'aide, qui porte à 24,2 milliards de dollars l'aide militaire totale des États-Unis depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022.

«Pour la première fois, nous recevrons des véhicules blindés Bradley, c'est exactement ce dont nous avons besoin», a déclaré M. Zelensky. «De nouveaux fusils et des nouveaux projectiles, y compris de haute précision.»

Washington et Berlin avaient déjà annoncé jeudi qu'ils livreraient à Kyïv des blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand.

L'Allemagne va envoyer à l'armée ukrainienne 40 blindés Marder au premier trimestre 2023 et dispenser une formation de huit semaines sur leur maniement, a affirmé vendredi le gouvernement allemand.

En service depuis les années 1970, les Marder sont des blindés légers destinés au transport de troupes. Leur armement principal est un canon de 20 mm.

La France avait indiqué mercredi envoyer un nombre non précisé de chars de combat légers AMX-10 RC.

Ces annonces marquent une nouvelle montée en gamme des équipements livrés par les Occidentaux à l'Ukraine, après de longs mois de réticences par crainte de pousser Moscou à l'escalade.

L'Allemagne s'est par ailleurs aussi engagée à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot, comme l'ont déjà fait de leur côté les États-Unis.