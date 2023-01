DESMARAIS, Yvon



Le 14 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé le Dr Yvon Desmarais, époux de Mme Huguette Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Marie-France Chalut), Benoît, Mario et André (Svetlana Heikel), ses petits-enfants Noémi, Emmy, Sébastien, Beverley, Victoria, Younes, Alexandre, William, son arrière-petite-fille Aaliyah, sa belle-soeur Patricia Burns, ses neveux et nièces, et autres parents et amis.La famille vous recevra le jeudi 12 janvier 2023 au salon :de 13h à 16h30. Une cérémonie commémorative suivra.