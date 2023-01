CHEVRIER AMESSE, Rita



À Vaudreuil-Dorion, le 31 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rita Chevrier Amesse, épouse de feu Marcel Amesse, résidente à St-Louis de Gonzague.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Josée), André (Christiane), ses frères et soeurs Berthe, Claire, feu Aurèle, feu Annette, feu Laurent, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier de 9h à 11h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD450 373-3636 |Une cérémonie suivra à 11h à la chapelle du Complexe funéraire J.A. Larin & Fils. Inhumation à une date ultérieure.Des dons à Diabète Suroît, 521, boul. Du Havre, bur. 16, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 4Z5 seraient appréciés.