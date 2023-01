DÉSORMEAUX, Jacques



À son domicile de Saint-Placide, le 31 décembre 2022, à l'âge de 84 ans est décédé M. Jacques Désormeaux, époux de Mme Thérèse Lachance. Il était fils de feu Paul-Émile Désormeaux et de feu Azelie Touchette et frère de feu Henri (Anne-Marie Laurence).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs : Huguette (Germain Vermette), Micheline, Yvette (Jean-Paul L'Allier), Claudette (Germain Drouin) et Marie-Marthe (Fernand Gauthier), ses belles-soeurs : Jacqueline, Germaine et Micheline, ses neveux, nièces et autres parents et amis notamment ses filleules Colombe Vermette et Suzanne Lachance.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et vendredi le 13 janvier dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, QCLes funérailles auront lieu le vendredi 13 janvier à 11h00 en l'église de Saint-Placide, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du centre d'accueil Saint-Benoit.