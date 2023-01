AUCLAIR, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Jean Auclair, survenu à Montréal le 22 décembre 2022, à l'âge de 89 ans.Jean laisse dans le deuil ses fils Yves (Dominique Labrecque) et Richard, ses petits-enfants Élisabeth, Xavier et Sandrine, ainsi que sa conjointe Monique Beauchamp. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille recevra les condoléances au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, H2V 2P9le jeudi 26 janvier 2023 à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 17h, suivie d'une célébration de sa vie avec famille et amis.