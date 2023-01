GUAY (GRAVEL), Jeannine



À l'île des Soeurs, le 18 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Jeannine Guay (Gravel), épouse de Monsieur Jean-Jacques Guay depuis 72 ans.Outre son époux, elle laisse également dans le deuil ses deux fils, Michel et Daniel (Mélanie Guérard), ses petits-enfants, Martin, Alexandre, Frédérique, Antoine et Laurence Guay, son arrière-petit-fils Gustave Guay ainsi que de nombreux neveux, nièces, proches et amis.Elle fut prédécédée par ses parents, Madame Alice Tanguay et Monsieur Henri Gravel, de même que de ses frères Maurice et Marcel Gravel.Une cérémonie commémorative sera tenue en toute intimité mardi leà la résidence Réseau Sélection de l'Île des Soeurs, située au 325 chemin de la Pointe Sud, Île des Soeurs, Montréal, H3E 0B1, à laquelle les proches et amis sont conviés, à l'issue de laquelle ceux qui le souhaitent seront invités à un dîner, lequel se tiendra sur place.Vu les mesures sanitaires et la logistique s'ensuivant,ainsi que votre désir de vous joindre au dîner, à l'adresse courriel : guay@live.ca.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en toute intimité, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Entre 11h00 a.m. et 12h00 p.m.325, CHEMIN DE LA POINTE SUDÎLES DES SOEURS (QUÉBEC) H3E 0B1guay@live.ca