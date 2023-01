GERVAIS (née Bélair)

Raymonde



À Laval, le dimanche 25 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Raymonde Bélair, veuve d'Henri Gervais.Elle laisse dans le deuil son beau-fils André (Nicole), sa soeur Louise (André), sa belle-soeur Nicole (André), son beau-frère Claude, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexele samedi 14 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la chapelle à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.